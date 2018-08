Colau tira d'humor contra les crítiques: «Em dedico a apagar peveters i penjar llaços grocs»

Perdoneu però només amb humor es pot aguantar tantes barbaritats com les que rebo cada dia per aquí. I ara si em permeteu, apago twitter fins demà. Cuideu-vos molt! — Ada Colau (@AdaColau) 23 d’agost de 2018

Les vacances d'Ada Colau no estan sent plàcides i, fins i tot quan l'alcaldessa de Barcelona intenta desconnectar amb la família, les crítiques arriben des de tots els àmbits. Alguns la fan reponsable i la vinculen a les accions de sobiranistes o espanyolistes que col·loquen i treuen llaços grocs, mentre que altres la relacionen amb l'apagada del peveter del Fossar de les Moreres.Per fer front a les crítiques, Colau ha decidit tirar d'humor i, a través de Twitter, ha ironitzat: "He fet creure que estava de vacances amb la família, però en realitat per les nits em dedico a apagar peveters, alterar marquesines, penjar llaços grocs per després despenjar-los i tornar-los a penjar... I quan arribo a casa em prenc un got de ratafia i faig un riure maligne". Poc després, l'alcaldessa ha afegit, a través d'una altra piulada que "només amb humor es poden aguantar tantes barbaritats" com les que rep cada dia per aquesta xarxa social. "I ara si em permeteu, apago Twitter fins demà. Cuideu-vos molt!", ha sentenciat.

