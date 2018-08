L'ultra de Balsareny a qui va trucar Rajoy, condemnat per amenaces a l'esposa de l'alcalde

Jordi Cervantes, l'espanyolista de Balsareny a qui va trucar Rajoy en suport per un presumpte intent de cremar-li la bandera espanyola que tenia penjada al seu balcó, ha estat condemnat per un delicte d'amenaces a l'esposa de l'alcalde, el republicà Isidre Viu.Els fets es remunten a primers de febrer, quan Jordi Cervantes va irrompre al CAP de Balsareny on treballa l'esposa de Viu, que es pediatra, i després de muntar un escàndol a l'equipament, va amenaçar-la . El detonant va ser que la pediatra, que havia atès els fills de Cervantes pocs minuts abans, va dir-li a la seva parella que les properes visites les fes amb l'altre pediatra del CAP, ja que les dues famílies, la de la doctora i la dels progenitors dels nens, tenien una causa pendent de judici i era millor estalviar-se qualsevol malentès.La causa que tenien pendent les dues famílies era el de les coaccions que va patir la dona de l'alcalde a casa seva per part de Cervantes i algunes persones més la tarda posterior a l'episodi del suposat intent de crema de la seva bandera espanyola. L'abril passat el jutge va donar la raó a l'alcalde en aquest cas, i va condemnar Cervantes per coaccions.En aquesta ocasió el jutjat ha tornat a donar la raó a la família de l'alcalde, en aquest cas a la seva esposa i ha condemnat Cervantes per un delicte d'amenaces lleus a una multa de 150 euros.Després de perdre la causa sobre una suposada agressió al seu fill per part d'un independentista, que el jutge va valorar com a "inversemblant" ser condemnat per coaccions a l'alcalde , aquesta és la tercera sentència que Jordi Cervantes rep en contra.També s'ha jutjat i està pendent de sentència la denúncia que Cervantes va presentar contra la pediatra i esposa de l'alcalde de Balsareny per, segons la seva declaració, no voler atendre els seus fills.Cervantes també té pendent el judici per la denúncia que van interposar contra ell, un grup d'excursionistes de Vilafranca del Penedès que van ser greument insultats per ell al Collbaix, amb comentaris amenaçadors i masclistes Finalment, queda el cas del suposat intent de crema de la bandera al balcó de casa seva, que difícilment emprendrà la via judicial, ja que no es tenen ni proves ni sospites de qui va poder ser.

