Polèmica difusió d'una «programació etílica» de la festa major de Palau-solità i Plegamans

Què en penseu d'això que publica l’Insta de @fmpsip?

Programació etílica de FM?

Incitar al consum de l’alcohol

Llenguatge barruer envers a activitats culturals del poble

Normalització d'actituds masclistes

Tot molt normal dins la campanya del “No tot s’hi val” de @palauplegamans pic.twitter.com/NcfYhpjSnV — Oriol Lozano 🎗 (@uri_roca) 22 d’agost de 2018

Demanem disculpes si hem ofès a algú amb la publicació que ja hem eliminat. El nostre compromís amb el consum responsable i unes festes sense actituds masclistes continua intacte malgrat l’error comés. Bona Festa Major! — Festa Major (@fmpsip) 22 d’agost de 2018

Aquest dijous comença la Festa Major de Palau-solità i Plegamans (el Vallès Occidental), que s'allargarà fins al proper dilluns, però abans d'arrencar hi ha hagut una relliscada de l'organització. A través del compte d'Instagram de la Festa Major s'ha difós "la programació etílica", que ha impulsat la marca de vi blanc el Xitxarel·lo.Un text, amb un to sarcàstic, que detalla els horaris d'una programació "etílica" de 24 hores, amb inici a les 7 del matí. Bàsicament, subratlla el consum de tota mena de begudes alcohòliques com "ratafia, cubates, cigaló, rom", entre d'altres.Un usuari de Twitter ha criticat la seva publicació al compte municipal per "incitar al consum d’alcohol", "llenguatge barroer" i la "normalització d'actituds masclistes". Poc després de la denúncia feta pel tuitaire, des del compte de la festa major de Palau-solità i Plegamans, s'ha fet una piulada demanant disculpes i anunciant l'eliminació a Instagram.També ha reivindicat "el compromís amb el consum responsable i unes festes sense actituds masclistes continua intacte malgrat l’error comés".

