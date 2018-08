Un home mata amb un ganivet dues persones i en fereix una altra a França

[# Trappes] Opération de police achevée

Le RAID n'a pas été engagé. Individu neutralisé et décédé.

Bilan humain s'agissant des victimes : 2 personnes décédées, 1 blessé grave. @Prefet78 remercie les fonctionnaires de @PoliceNat78 pour leur sang-froid et leur professionnalisme — Préfet des Yvelines (@Prefet78) 23 d’agost de 2018

[#Trappes] Opération de #police terminée rue Camille Claudel.

Individu maîtrisé.

Évitez le secteur et respectez les périmètres de sécurité pour ne pas perturber le travail des policiers. — Police Nationale 78 (@PoliceNat78) 23 d’agost de 2018

Almenys dues persones han mort i una més ha resultat ferida greu després de ser apunyalades per un home aquest dijous al matí en un carrer de la localitat francesa de Trappes, situada a la regió metropolitana de París.Malgrat que Estat Islàmic ha reivindicat l'atac que ha acabat amb l'individu abatut i que les autoritats no descarten cap hipòtesi, la policia prioritza que es tracta d'una disputa familiar. Les víctimes són la germanda i la mare de l'individu.L'autor de l’atac, d'uns 30 anys i que ja havia estat condemnat per apologia del terrorisme, s’ha atrinxerat inicialment per evitar el seu arrest, però ha acabat abatut. La Policia del Departament d'Yvelines ha instat la població a evitar el carrer Camille Claudel i els seus voltants.El grup terrorista Estat Islàmic s'ha atribuït l'autoria de l'atac amb una nota difosa per l'agència Amaq i ha identificat el seu responsable com un dels "soldats" de l'organització, sense especificar la seva identitat ni donar més detalls sobre el que ha passat aquest dijous a Trappes.La cadena France 3 ha informat que el sospitós, mort per ferides de bala, figurava amb una fitxa S, un arxiu en el qual s'inclouen individus que poden suposar un perill per la seguretat nacional. Segons BFM TV, es tracta d'un home nascut l'any 1982 i condemnat per apologia del terrorisme.

