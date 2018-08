Salut confirma tres casos de legionel·la a Vila-real, un d'ells mortal

La Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat ha confirmat a l'Ajuntament de Vila-real la detecció de tres casos de pneumònia per legionel·la en un "breu espai de temps" entre veïns del municipi, un d'ells mort després de ser ingressat a l'hospital, segons ha informat el consistori.Un cop notificada aquesta circumstància, l'Ajuntament de Vila-real ha decidit activar "tots els protocols sanitaris determinats per la Subdirecció General d'Epidemiologia, mentre s'investiga l'origen del contagi".Els dos primers casos van ingressar a l'hospital el passat 4 d'agost, un dels quals va morir i el segon ja ha rebut l'alta mèdica. El tercer cas es va registrar aquest dimarts passat. Els tres afectats són veïns del municipi però treballen fora i no tenen cap nexe entre ells.L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha explicat que "tot i que no existeix connexió entre els afectats ni un motiu comú de contagi, la coincidència en el breu espai de temps ens ha portat a prendre mesures especials de prevenció. D'aquesta manera, hem activat de manera immediata tots els protocols necessaris en sistemes de reg o la xarxa d'aigua, per garantir la salut pública."Entre les mesures establertes pel Centre de Salut Pública de Castelló figuren la hipercloració de la xarxa d'aigua potable i la parada de fonts ornamentals i regs.

