Amenacen el propietari del restaurant català que ofereix «guàrdia civil andalús a la brasa»

El restaurant Nova Font Blanca de Balaguer ofereix un excel·lent plat: "mans de jutges i fiscals del Constitucional fets a baixa temperatura i acabats a la brasa de carbó".

I el desdejuni també és de traca.

El sentit de l'humor ens fa grans😂😂😂.

El propietari del restaurant Nova Font Blanca de Balaguer va presentar aquest dimecres a la nit una denúncia davant els Mossos d'Esquadra arran de les amenaces que assegura haver rebut en les darreres hores a través de les xarxes socials i de trucades telefòniques per la polèmica generada pels noms de dos dels plats que l'establiment té a la seva carta.En concret, la Nova Font Blanca ofereix al seu menú plats que porten per nom "guàrdia civil andalús a la brasa" i "Mans de jutges i fiscals del Constitucional a baixa temperatura". La resta de plats d'aquesta carta que es pot consultar per Internet al lloc web del restaurant tenen noms comuns. Així mateix, al menú hi figura el missatge 'Salut i República i que Déu nostre senyor vos guardi', una referència que també ha despertat rebuig per part d'alguns usuaris a les xarxes socials.Posant com exemple els dos plats amb el polèmic nom que ofereix l'establiment balaguerí, el diputat del PP de Lleida al Congrés, José Ignacio Llorens, va exigir aquest dimecres al govern espanyol l'aplicació del 155 a Catalunya davant la ''provocació constant independentista''.

A continuació, consulteu la carta completa del restaurant Nova Font Blanca.



Esmorzar a Nova Font Blanca by naciodigital on Scribd

