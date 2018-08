Les tempestes van provocar l'apagada del peveter del Fossar

Estem indagant quina incidència ha provocat l'apagada de la flama del pebeter del Fossar. I fent el possible per tornar-la a encendre el més aviat possible — Gala Pin (@galapita) 22 d’agost de 2018

Bon vespre @bcn_ajuntament, @Bcn_CiutatVella, us preguem reviseu el foc del peveter del #FossarDeLesMoreres que ara mateix està apagat, el record que representa la flama queda desatès en aquestes circumstàncies. pic.twitter.com/XMNAcRCy1Q — Memorial 1714 (@Memorial1714) 22 d’agost de 2018

Cap mà oculta va apagar el peveter del Fossar de les Moreres. Segons han explicat fonts de l'entitat Memorial1714 ahan estat les tempestes d'aquests darrers dies els causants de l'apagada. Així els ha informat l'oficina de Paisatge Urbà de l'Ajuntament de Barcelona, que té cura del dispositiu.Les tempestes han afectat el cremador, que té un mecanisme que es tanca automàticament per motius de seguretat en cas de qualsevol incidència. Recentment, es va revisar el peveter i estava en perfecte estat. Però els espais de la memòria històrica no estan blindats contra un enemic que -a vegades- pot ser més letal que l'exèrcit borbònic: els elements. En breu es preveu que la flama que recorda els caiguts per Catalunya torni a cremar ben visible.Fa unes hores, l'Ajuntament de Barcelona havia fet saber que encendria el peveter del Fossar de les Moreres "el més aviat possible". Així ho ha afirmat a través de les xarxes socials Gala Pin, regidora de Ciutat Vella, que també ha assenyalat estant indagant quina és la incidència que ha provocat que aquest símbol als caiguts pel setge del 1714 s'apagués.L'associació Memorial 1714 va denunciar ahir que el peveter del Fossar de les Moreres està sense flama. Membres de l'entitat, que té cura de preservar els espais de la Guerra de Successió i divulgar-la, van lamentar que la resposta inicial de l'Ajuntament de Barcelona fos "fer una instància".El peveter està sempre encès en record i homenatge als qui van caure i ser enterrats en aquest indret després dels combats finals de la guerra de 1714 i el setge de Barcelona. Des del Memorial 1714 han fet una crida al consistori perquè resolguin el problema l'abans millor, ja que "el record que representa la flama queda desatès en aquestes circumstàncies".

