Mauri afirma que es va «calcular poc» la reacció de l'Estat després de l'1-O

El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha afirmat aquest dijous que des de Catalunya es va "calcular poc" la reacció de l'Estat després de l'1 -O i els esdeveniments posteriors i ha assenyalat que "no era imaginable que un Estat que pertany a la UE i que per tant té uns estàndards democràtics de qualsevol altre estat de la UE pogués respondre amb "repressió", "violència" i l'empresonament dels dirigents independentistes i dels líders d'Òmnium i de l'ANC.Mauri ha defensat, però, que des de l'independentista es va ser "molta autocrítica" i que "se n'hagués pogut fer més" si els dirigents sobiranistes no estiguessin a la presó o a l'exili. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Mauri s'ha mostrat pessimista que la Fiscalia pugui retirar els càrrecs contra els líders independentistes processats després de tres mesos de nou govern i del relleu a la Fiscalia General de l'Estat.Mauri ha assegurat que l'independentisme va fer molta autocrítica, especialment després dels primers mesos després de l'octubre, i que en canvi se n'ha fet "gens o molt poca" per part dels partidaris a una reforma federal o per part de l'Estat. "Ja hem vist quina és la resposta de l'Estat davant de qualsevol intent de Catalunya de diàleg", ha lamentat el vicepresident d'Òmnium". Segons Mauri, aquesta autocrítica és "positiva perquè permet analitzar el què ha passat" i ha reiterat que "se n'ha fet i suficient". En qualsevol cas, ha negat que s'anés "amb un lliri a la mà" o que es "fos ingenu".D'altra banda, Mauri s'ha mostrat pessimista sobre la possibilitat que després de tres mesos al relleu al capdavant del govern espanyol, i també de la Fiscalia General de l'Estat, el ministeri públic acabi retirant els càrrecs contra els líders processats contra el sobiranisme. Tot i així, ha afegit, "no treu que hàgim de seguir demanant-ho i denunciant que segueixi havent gent a la presó i exili acusats de càrrecs que no s'aguanten per enlloc". En aquest sentit, ha denunciat que se segueixi sostenint que el 20-S hi va haver violència i ha indicat que les interlocutòries del jutge del Suprem Pablo Llarena "entren en el camp de la ciència ficció".De cara al primer aniversari de l'1-O, el vicepresident d'Òmnium ha manifestat que ha de servir per reivindicar que un referèndum "es pot fer sempre que calgui i més tenint en comptes que hi ha unes persones que hauran d'anar a un judici profundament injust". "Estem disposats a tornar-ho a fer, hi vam ser fa un any i hi tornarem sempre que faci falta", ha afegit Mauri, que ha ressaltat que els ciutadans tornaran als col·legis sense violència per l'absència policial. "Sense la policia serà un dia pacífic i normal", ha dit.Pel que fa la pròxima diada de l'11 de setembre, Mauri ha explicat que el ritme d'inscripcions és similar al dels altres anys i ha comentat que tenint en compte indicadors com la venda de samarretes o els autocars contractats funciona "millor que altres anys".Sobre un eventual desgast dels participants, Mauri sosté que "les circumstàncies han anat canviant". "És evident que hi ha gent que segur que està cansada i gent que té més motius que mai per sortir al carrer. Des de l'1-O, amb els fets que han anat succeint ens sobren les raons per sortir al carrer l'11-S i els dies que faci falta", ha indicat.El vicepresident d'Òmnium també ha destacat que les entitats sobiranistes treballen perquè la pròxima Diada "sigui una demostració de força" com a "avantsala d'una tardor que de ben segur que haurem de tornar a sortir al carrer moltíssimes vegades".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)