Urdangarin obté el segon grau penitenciari

El cunyat del rei i exduc de Palma, Iñaki Urdangarin, va rebre el 17 d'agost el segon grau, per aquest motiu continuarà complint la seva condemna en aquest règim, el més habitual, a la presó de Brieva (Àvila), segons van informar a Europa Press fonts d'Institucions Penitenciàries.Amb el règim de segon grau, el reu ha d'esperar a complir almenys la quarta part de la seva condemna per poder obtenir el seu primer permís penitenciari, encara que segons les fonts consultades, pot ser que la seva defensa tracti de desplegar alguna altra estratègia.Urdangarin es troba a la presó des del 18 de juny després d'ingressar pel seu propi peu una vegada que el Tribunal Suprem va confirmar una condemna de 5 anys i deu mesos de presó pels delictes de prevaricació continuada i malversació (tots dos en concurs), tràfic d'influències, frau a l'Administració i dos delictes fiscals.El marit de la infanta Cristina ha presentat un incident de nul·litat davant del Suprem contra la sentència, un tràmit previ a la presentació d'un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional, quelcom que podria estar a l'horitzó de la seva estratègia de defensa.En l'escrit, els advocats d'Urdangarin van al·legar que la decisió manca de "base material lògica", té contradiccions i conclusions predeterminades, així com mancada de motivació material i demana en conseqüència, que es deixi sense efecte. Volen la lliure absolució.Entre el 2007 i 2008, Torres i Urdangarin van tributar, a través de l'Impost de Societats de Nóos el que, en realitat, eren rendiments meritats com a conseqüència de la seva activitat professional, que havien d'haver tributat a través de l'IRPF. Es van aplicar deduccions per les quals no tenien dret, defraudant a l'erari públic quantitats superiors a 120.000 euros anuals. D'aquesta manera, malgrat que els dos simulaven feines fetes des de l'empresa -on hi havia poca activitat i treballadors-, els negocis se celebraven i facturaven per la "garantia i confiança que resultaven inherents a la presència" de l'exduc de Palma.En el cas d’Urdangarin, la quota d’IRPF defraudada va ser de més de 129.000 en l’exercici del 2007 i de més de 126.000 euros el 2008. Pel que fa Torres, les quantitats defraudades corresponents al 2007 i el 2008 ascendeixen a 344.000 i 120.000 euros.

