La CUP de Girona no vol que se subvencioni la carpa de circ amb diners públics

Interior de la carpa iglú del circ. Foto: ACN.

La CUP-Crida per Girona ha demanat conèixer tots els detalls del projecte d’instal·lació d’una carpa permanent a la ciutat en un solar de la carretera Barcelona. Es tractaria d’una iniciativa privada dels mateixos promotors del Festival del Circ, que ha transcendit a través dels mitjans de comunicació.Efectivament, ahir es va fer conèixer aquest nou equipament escènic permanent. Es tracta d'una carpa de circ amb capacitat de fins a 800 persones on acollir diversos espectacles culturals, educatius i socials. Amb més de 2.000 metres quadrats, el recinte està integrat per una carpa iglú al voltant de la qual es disposaran espais per a magatzems, vestuaris, dutxes, sanitaris o el backstage. La carpa ofereix un disseny únic a Europa amb una visió panoràmica sense columnes, d'una alçada de 14,5 metres. La planta tindrà una forma de polígon regular de setze costats i 28,5 metres de diàmetre. La promotora del nou espai multifuncional és Circus Arts Foundation, la fundació privada que anualment organitza el Gran Circ de Nadal al desembre i el Festival Internacional del Circ Elefant d'Or.Els cupaires ja han sol·licitat a l’Ajuntament de Girona consultar l’expedient del projecte, per analitzar aspectes com la llicència d’activitat, les mesures de seguretat, les taxes municipals que s’aplicaran, etc. Des d’aquest punt de vista, la formació ha avançat que es fixarà especialment en qüestions com la gestió de residus al recinte, la prevenció de riscos laborals del personal, la seguretat de la instal·lació o el cobrament de les taxes adequades.Igualment, la CUP-Crida per Girona ha demanat al govern municipal que no es financi el projecte amb diners municipals, ni de forma directa ni de forma indirecta a través dels altres esdeveniments que els mateixos promotors privats celebren a la ciutat. En anteriors ocasions els cupaires havien denunciat un cert “tracte favorable” per part del govern cap a aquests promotors, que han exigit que en aquesta ocasió no es repeteixi.Finalment, la formació ha demanat al govern que treballi per garantir que aquest nou projecte tingui vinculació amb el sector cultural de la ciutat, de manera que pugui servir per potenciar iniciatives culturals de base i que sigui accessible a entitats i ciutadania.Durant el dia, l'espai pretén acollir activitats formatives vinculades a la creació artística i, als vespres, convertir-se en alternativa per a esdeveniments corporatius, espectacles i actes culturals, lúdics o gastronòmics. A nivell de creació i formació, l'objectiu de la Cúpula de les Arts serà oferir un espai d'assaig per a l'acrobàcia urbana.Coincidint amb l'obertura de Cúpula de les Arts, Circus Arts Foundation traslladarà les seves oficines de Figueres a Girona, després que aquesta ciutat acollís de manera definitiva el certamen de circ.Es tracta de la fundació privada que anualment ja organitza a la capital gironina el Gran Circ de Nadal al desembre al Pavelló Municipal d'Esports de Fontajau i Elefant d'Or, el Festival Internacional del Circ al Febrer, al costat del Palau de Fires de Girona.

