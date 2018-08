​El govern espanyol i Podem pacten eliminar el veto del PP al Senat al sostre de despesa

El govern espanyol i Podem han pactat reformar la llei d'estabilitat pressupostària per eliminar el veto del PP al Senat al sostre de despesa. El 2012, el PP va reformar aquesta llei i va incloure que seria el Senat (on hi té la majoria absoluta) qui donaria el vistiplau definitiu als objectius de dèficit.Els de Pablo Iglesias ha arrencat el compromís del govern de Sánchez de reformar aquesta llei per eliminar aquest veto. Això aplana el terreny perquè, en una segona votació del sostre de despesa, el govern espanyol ho tingui més fàcil per aconseguir aprovar-lo. El sostre de despesa és el pas previ i fonamental per a l'elaboració del pressupost del 2019 i, si Sánchez aconsegueix tirar-ho endavant, haurà passat el seu primer gran examen des que va arribar a la Moncloa.A més, PDECat i ERC també havien exigit aquesta reforma de la llei com a una condició per repensar-se el seu vot. El passat 27 de juliol, els seus socis de la moció de censura van abstenir-se, a excepció del PNB que hi va votar a favor. La llei preveu que hi hagi una segona votació del sostre de despesa com a molt un mes després.

