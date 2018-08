​Així planificaven un xantatge el comissari Villarejo amb el marit d'Ana Rosa Quintana

Nous detalls del cas Villarejo que esquitxa Juan Muñoz, marit de la periodista Ana Rosa Quintana. El diari El Mundo ha tingut accés a la transcripció de les converses entre el comissari i l'empresari i que formen part del sumari . Les gravacions mostren com planificaven el xantatge a un exjutge i que el 2017 exercia d'avocat d'un assessor fiscal que devia diners als germans Muñoz.Juan Muñoz, marit de Quintana, així com el seu germà Fernando es van reunir amb el comissari Villarejo en un restaurant per contractar els seus serveis pels que van pagar “20.000 euros en efectiu”. Els Muñoz volien conèixer les “debilitats” d'aquest exjutge inhabilitat i el comissari els va oferir vídeos on presumptament apareix drogant-se en un prostíbul.La frase textual de Villarejo és, segons El Mundo : “El CNI lo grabó farlopeando y yo me voy a volver a hacer con esa grabación, que creo que la puedo localizar... y claro, no le interesa a él salir en algún medio o en YouTube con unas periquitas y pegándose un tirito”.Juan Muñoz va ser detingut i posat en llibertat amb càrrecs però sense mesures cautelars a inicis d'agost . La Fiscalia li atribueix els delictes de descobriment i revelació de secrets i d'extorsió.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)