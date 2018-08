Nova tarda de xàfecs i tempestes. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per intensitat de pluja al Ripollès, Garrotxa, Osona, Berguedà, Moianès, Bages, Anoia i Solsonès. Les precipitacions, que localment aniran acompanyades de calamarsa i aparat elèctric, podran ser més extenses que ahir i arribar al Prelitoral. També descarregaran a l'Alt Pirineu i a última hora de la tarda arribar a l'Anoia, la Conca de Barberà i el Baix Llobregat i, fins i tot, Barcelona mateix.Aquest dimecres la pluja va fer acte de presència especialment al Pirineu i Prepirineu però localment també va arribar a la Catalunya Central. Les quantitats més importants es van registrar en punts d'Osona on localment es van fregar els 20 litres per metre quadrat.Demà la situació es mantindrà però les comarques on pot ploure més seran les gironines i el nord de les barcelonines. En aquest sentit el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís que afecta el Ripollès, Osona, Garrotxa, Pla de l'Estany, Vallès Empordà, Gironès i la Selva.Els termòmetres començaran a recular, una refrescada que es notarà sobretot el cap de setmana. Dissabte es mantindrà la inestabilitat, per bé que anirà a menys, i s'espera que les pluges desapareguin de cara a diumenge.

