Sánchez s'obre a anul·lar els judicis de Franco per aconseguir el suport d'ERC i el PDECat a l'exhumació

El govern del PSOE s'obre a anul·lar els judicis de Franco per aconseguir el suport d'ERC i el PDECat a exhumar Francisco Franco del Valle de los Caídos. L'executiu central aprovarà divendres un decret llei per fer-ho amb caràcter d'urgència que haurà de ser validat pel Congrés i que és segur que no tindrà el suport ni del PP ni de Cs. Podem està disposat a votar-lo però els independentistesho condicionen a anar més enllà del gest en relació a les despulles del dictador. Uns i altres, i amb especial contundència el cap de files d'ERC Joan Tardà, exigien que s'inclogués també l'anul·lació formal dels sumaríssims franquistes, que la llei de la memòria històrica del govern va deixar de banda. Segons que publica El País , el govern central està ara disposat a anul·lar els sumaríssims, entre ells el del president Lluís Companys, afusellat el 1940, per garantir-se que prosperi una de les seves mesures simbòliques més emblemàtiques. La portaveu socialista Ariadna Lastra explica que el decret anirà acompanyat d'un compromís per fer efectives les anul·lacions en breu malgrat que el govern de Zapatero havia afirmat al seu dia que no era legalment possible.

