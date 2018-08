El peveter del Fossar de les Moreres, sense flama

potser no hi ha diners Per Jep dels Estanys el 23 d'agost de 2018 a les 07:52

i pensar que fou l'ERC qui la va fer alcaldessa! Aquest partit fa un pa com unes hòsties. L'esquerra espanyola sempre la fa ballar com i quan vol. No se'n cansa de ser la seva comparsa.

Mal per mal, qualsevol aspirant a alcaldable val més que la Colau. Per Anònim el 23 d'agost de 2018 a les 01:39

és el que volen...

Per Carles V el 22 d'agost de 2018 a les 23:01 5 1

Ah, com se'n foten a l'ajuntament de Barcelona. Cada mig any o així en fan alguna per gaudi dels seus. No patiu que no faran res així contra els símbols espanyols. Tenen clar de qui se'n poden enfotre impunement - de la memòria dels morts en defensa de la ciutat- i de qui no - dels hereus dels atacants.