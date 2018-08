L'Estat paga a Florentino Pérez pel manteniment del funicular del Valle de los Caídos tancat des del 2008

El final del Valle de los caídos ya lo predijo Hollywood en 1979... pic.twitter.com/wQQWWqt9Vj — Monica Limon (@MonicaLimoni) 15 d’agost de 2018

L'Estat paga a l'empresari i president del Reial Madrid Florentino Pérez pel manteniment del funicular del Valle de los Caídos, que porta tancat des de l'any 2008. Des del 2012, l'aparell s'ha empassat prop de 200.000 euros, malgrat que no pot transportar turistes, curiosos i nostàlgics cap a la creu de Cuelgamuros. Patrimoni Nacional manté que és necessari mantenir la vigència del contracte malgrat que el funicular no funcioni.El curiós funicular va ser protagonista d'una pel·lícula nord-americana de sèrie B, Jaguar lives (1979), un film d'aventures que sembla predir els conflictes que es produirien entorn el Valle de los Caídos. La cinta no fa un auguri precisament optimista del futur de la basílica. La cosa acaba com el rosari de l'aurora.El funicular no és l'únic guany del grup ACS de Florentino Pérez a la basílica de Cuelgamuros. L'any 2015, una filial d'ACS es va quedar amb la concessió de la neteja del Valle de los Caídos.

