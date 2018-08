Els Mossos fan de policia política quan identifiquen qui retira llaços grocs?

La llei de seguretat ciutadana preveu que la policia identifiqui persones que podrien participar en la comissió d'un delicte, però el temor ha de ser fonamentat

Ni posar ni treure llaços grocs és delicte per si mateix, encara que a cadascú li agradi més o menys i cregui moralment millor o pitjor cada acció

L'administració ha d'intentar mantenir la neutralitat en els seus espais, però la ciutadania té dret a expressar-se políticament a la via pública

L'espanyolisme s'organitza però topa amb la llei. Els Mossos d'Esquadra van identificar, aquest passat dissabte, 14 persones i tres vehicles amb mapes, eines i objectes punxants a les Terres de l'Ebre . El cas, però, resulta només la punta de l'iceberg dels últims mesos, en què grups de persones -entre els quals membres de l'ultradreta- s'han organitzat en el marc dels GDR per arrencar símbols sobiranistes com llaços grocs o estelades de diferents municipis d'arreu de Catalunya.Durant la darrera operació policial, les persones identificades portaven mapes i mocadors amb voluntat d'actuar organitzadament en dinàmica gairebé miliar. Un autèntic komando GDR que, no obstant això, no va derivar en baralles ni atacs a persones independentistes -com sí que ha ocorregut en altres ocasions-. En qualsevol cas, la posada en escena ha fet sonar les alarmes ja que, entre els espanyolistes identificats, hi havia un agent de la Guàrdia Civil.Sobre això, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat a la delegació del govern espanyol a Catalunya i, fins i tot al ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska que intervinguin davant l'escalada de violència. Fins ara, però, la realitat espanyola ha portat a defugir qualsevol actuació per frenar els atacs ultres , malgrat que el Govern català ja ha començat a prendre mesures.Per contra, Cs crida la ciutadania a actuar i retirar llaços grocs , fins i tot desobeint els Mossos , de qui en denuncia les identificacions, com el PP. La fiscal general de l'Estat, de fet, afirma que aquestes actuacions no són són cap delicte , com també ho creu el PSOE , que es planteja reunir la Junta de Seguretat específicament per abordar-ho . Qui té raó? Els Mossos actuen com una policia política o les identificacions estan emparades per la llei?Des de la conselleria d'Interior, s'és clar: "Duien armes blanques i pals i tenien una actitud violenta". És per això que, atesos els precedents en què grups armats similars han protagonitzat agressions durant les batudes, els Mossos van optar per identificar aquell escamot, per evitar nous xocs. L'element clau, en aquell cas, eren les armes i l'actitud, i no tant el fet que retiressin o no llaços grocs.De fet, la llei espanyola de seguretat ciutadana, coneguda popularment com la llei mordassa, és la que fixa els supòsits de les identificacions. Diu que els agents, forces i cossos de seguretat podran identificar una persona quan "existeixin indicis que hagi pogut participar en la comissió d'una infracció" i quan "es consideri raonablement necessari que acreditin la seva identitat per prevenir la comissió d'un delicte". Aquesta està doblement justificada quan la persona amaga el seu rostre de forma total o parcial, i sempre hauran de regir-se per principis de proporcionalitat, igualtat de tractament i no discriminació.La professora de dret constitucional de la UB Mar Aguilera coincideix que "l'actuació no pot ser arbitrària, ha de ser d'acord amb la llei" i, per tant, si els Mossos "veuen possible una situació de violència, sigui del color que sigui, han d'actuar". Si l'actuació és pacífica, en canvi, no ho podrien fer. De fet, apunta que ja corren per les xarxes socials instruccions per arrencar símbols de forma pacífica, fins i tot recomanant eines com un tallador de cinturons de seguretat, que no pot ser usat per agredir persones i, per tant, no poden donar lloc a confusions.Un punt de vist molt similar és el que sosté el catedràtic de dret processal de la UB, Jordi Nieva, que assegura que "la policia pot identificar quan té sospites que es pot arribar a cometre un delicte o una infracció administrativa, però ha d'haver-hi un desencadenant".La identificació va comportar l'obertura d'un expedient en base a la llei de seguretat ciutadana, la qual tindrà el seu recorregut i probablement acabarà amb una denúncia. Aguilera, però, matisa que "això d'identificar grups potencialment violents sempre ha existit, també abans de la llei mordassa", atès que "és una qüestió d'ordre públic". Si després de la identificació, però, es demostra que no hi havia cap intenció d'usar les armes per agredir -en cas de pals, per exemple, si eren per a una festa de disfresses-, aquesta no té massa conseqüència pràctica.Segons Nieva, a més, les identificacions tenen un raonament de cara a futures investigacions. Si hi ha una acció que "surt de la reivindicació i va més enllà", afirma, la policia pot remetre's a les identificacions prèvies per establir possibles connexions. En aquest sentit, el catedràtic argumenta que l'acció policial agafa una "finalitat prospectiva" respecte d'algunes de les actuacions dels GDR que, segons el criteri policial, podrien arribar a atemptar contra algun dret o llibertat.La denúncia pot tramitar-se per la via administrativa o penal. Tot i això, des d'Interior admeten que la segona, en aquest cas, és molt complicada, ja que només s'hi pot recórrer en el supòsit que efectivament hi hagi hagut una agressió física i que els Mossos la vegin o la víctima ho denunciï. De fet, el conseller Miquel Buch ja va recomanar que, en cas de veure escamots violents arrencant símbols, la ciutadania no s'hi encari, sinó que avisi la policia, per evitar xocs.Mar Aguilera coincideix que "la via penal ha de ser l'última instància". "Els drets tenen naturalesa expansiva, però el codi penal és restrictiu, s'ha de limitar i buscar la sanció menys incidiosa en cada moment per evitar el fet perseguit", explica.Davant d'aquesta pregunta, Buch va opinar en una entrevista recent que construir és més ètic que destruir, però Aguilera alerta que cal "no confondre allò moralment condemnable per cadascú amb allò legal" i, en aquest sentit, agradi més o menys cada cosa, "posar o treure llaços no és il·legal en si mateix".Per explicar-ho amb un altre exemple pràctic, l'experta en drets fonamentals subratlla que "no és el mateix no pagar un compte a un restaurant que ser mal educat amb el cambrer". El primer és il·legal i el segon, tan sols criticable èticament. Per això, "posar o treure llaços forma part de la llibertat d'expressió" i tan sols se'n pot perseguir la retirada si, durant les batudes, es fan altres accions que vulnerin la llei.En una línia similar, Nieva també creu que no s'hauria de judicialitzar una qüestió que topa amb la llibertat d'expressió: "Tothom vol que sigui delicte allò que li molesta, però els delictes són coses increïblement greus. Hem d'aprendre a tolerar allò que no agrada". "Ni posar ni treure llaços és delicte", coincideix, sinó una "qüestió de gustos i de sociologia" i, en qualsevol cas, un aspecte que roman en el "terreny de l'educació i moral".En aquest punt, Aguilera subratlla que, sigui com sigui, "la neutralitat l'ha de garantir l'administració, no un ciutadà, qui simplement ha de complir la norma". Rebutja, per tant, les crides de Cs a prendre's la llei per la pròpia mà i protagonitzar "neteges de símbols", més encara en edificis públics com els ajuntaments, on els símbols es posen a partir d'acords de plens o juntes de govern. Tot i això, admet que la qüestió de la neutralitat de l'administració és un debat profund i antic i, per bé que "es recomana neutralitat màxima, es pot expressar quan hi ha consens", el qual canvia al llarg del temps. Ara, els drets de les dones i dels homosexuals o la defensa medi ambient, per exemple, generen molt més consens que fa uns anys, i pocs s'escandalitzen si una administració penja un llaç lila o una bandera LGTBI a la façana.En el cas dels llaços grocs, assenyala que no són d'un partit, es pot al·legar que fan referència als drets humans i generen molt de consens social -un 77% dels catalans rebutja la presó preventiva dels dirigents independentistes, segons una enquesta -, però igualment aquesta qüestió es trobaria en una zona gris.En canvi, en el cas dels ciutadans particulars, aquestes tenen tot el dret a expressar-se i l'administració no ho pot coartar. "Si no fas malbé el mobiliari urbà, hi pots posar símbols polítics, ja que la llibertat d'expressió està especialment protegida, fins i tot en espais públics", afirma, amb el matís que algunes normatives municipals ho poden prohibir explícitament. El requisit de no fer malbé el mobiliari, de fet, és una condició per a tothom, també per als que els treuen. L'ajuntament d'Arenys de Munt, per exemple, va denunciar que, durant una retirada de llaços grocs a l'espai públic, es va danyar també l'enllumenat de Nadal municipal.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)