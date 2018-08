Núria Sales: «L'exhumació de Franco no em sembla bé, és una cosa molt hispànica»

"La independència de Catalunya ens allunyaria dels antics germans de la Corona d'Aragó"

Núria Sales, en una de les habitacions on llegeix diàriament Foto: Albert Alemany

Núria Sales, entrevistada pel periodista Pep Martí. Foto: Albert Alemany

Joan Sales, pare de Núria Sales, en una de les fotos que té en un moble de la casa. Foto: Albert Alemany

"El meu pare era un patriota radical, però gens anticastellà, el seu autor preferit era Cervantes"

Núria Sales rient durant l’entrevista. Foto: Albert Alemany

Núria Sales al jardí de casa seva amb vistes al Tibidabo. Foto: Albert Alemany

"Em va atreure estudiar la història dels Mossos perquè sóc descendent dels primers tres caps de les esquadres"

Núria Sales, a casa seva. Foto: Albert Alemany

Porta de la casa de la família Sales i Folch. Foto: Albert Alemany

La memòria de la Guerra Civil i l'exili és ben viva a casa de Núria Sales. Ho és en els records i en molts dels objectes. La historiadora conserva, com un company fidel, l'os de peluix que la mare li va regalar després d'un dels bombardejos franquistes sobre Barcelona. També guarda a prop els esclops que van fer per ella uns soldats del front d'Aragó que eren a les ordres del seu pare, oficial de l'exèrcit republicà, i autor, anys després, de la novel·la Incerta glòria.La filla de Joan Sales i Folch és historiadora, especialitzada en l'època moderna i en la Guerra de Successió. Va créixer a l'exili i es va formar com a investigadora a París, on va ser deixeble de Pierre Vilar. En la seva bibliografia hi ha títols que són ja clàssics, com Història dels Mossos d'Esquadra, Els botiflers i Els segles de decadència (s- XVI-XVIII). És coautora d'una Història dels Països Catalans, que és un manual de referència.- Per mi, curiosament, la sensació d'exili la vaig sentir quan vaig tornar, el 1948, venint de Mèxic, on havia deixat bons amics. Aquí, tota la gent progressista i catalanista que s'havia significat havia hagut de marxar. Havien quedat els vells, els molt petits i els franquistes, és clar. Era una Barcelona trista i resclosida. Al primer exili, a la República Dominicana, m'ho havia passat bomba perquè vivíem a tocar de la platja. Teníem una cala per nosaltres, a un lloc on un italià havia volgut aixecar una urbanització. Vivíem en un bungalow tot rosegat de termites. Però era un món fascinant. De nit, els crancs s'aixoplugaven a tocar de casa i els sentíem.- El va passar neurastènic. Però a part d'això, tenia un gran record dels dos anys que vam ser a la República Dominicana, fent de mestre a l'Escola Normal. Després vam anar a Mèxic, on ell es va guanyar la vida com a linotipista. En va aprendre tot treballant, però el van contractar com si ja en sabés i a la nit es quedava hores per corregir els errors que feia.- Sí. A Barcelona vivíem al carrer de Rosselló i recordo quan corríem al refugi. Vaig ser durant uns mesos a Berga, per allunyar-me dels bombardejos. Però em moria d'enyorament. L'impacte pels bombardejos em va durar anys. Fins que vaig ser gran, quan sentia un avió m'entraven esgarrifances. Ho associava a bombardeig imminent.- Sí, hi vam anar un cop a veure el pare, al front d'Aragó. Feia un fred! Vam agafar penellons, que feien un mal! Uns soldats em van fer un parell d'esclops, que encara conservo.- Sí, després de casar-me amb el físic Oriol Bohigas, vam marxar a viure a França, a tocar de París. Poc després que ell acabés el servei militar, que va fer a Ceuta. Ell va anar amb una beca de l'Institut Francès, i jo amb un encàrrec de l'editorial Ariel per traduir una biografia de John Kennedy, que encara no era president però sí candidat. I com que va guanyar, es va publicar. Gràcies a l'editor Argullós, que també havia ajudat molt el meu pare perquè tornés de Mèxic, donant-li feina. En principi, havíem de ser a França per dos anys però ja ens hi vam quedar. Al meu marit el va contractar al Centre Nacional de Recerca Científica.- Ho he vist de manera positiva. M'ha sorprès la gran mobilització popular que hi ha hagut. Ho vaig veure l'1 d'octubre, quan vaig anar a votar acompanyada de la meva filla. Quan vaig entrar al col·legi, molta gent va aplaudir, suposo que pel fet de veure una dona gran amb cabells blancs. Em vaig sentir honorada!- No tant. L'Estat ha mantingut de sempre una actitud hostil envers Catalunya. De vegades molt hostil, de vegades no tant. Ara hi ha el govern de Pedro Sánchez, que sembla més civilitzat i menys carpetovetònic que Rajoy, però l'estat espanyol sempre ens serà hostil. Ara ho és menys si ho comparem amb els bombardejos que ha patit Catalunya en la història, i només de la Guerra Civil, sinó ja al segle XIX, amb Espartero, entre d'altres.- És una mirada de la guerra d'una persona que és catòlica i republicana, i patriota. Pel meu pare, dos valors que comptaven molt eren la fe i la pàtria, que era Catalunya. Incerta glòria significa també que ens podem aproximar a un conflicte com va ser el drama de la guerra estan alineats -ell ho estava, amb el bàndol republicà- però evitant els dogmatismes.- Ell era més cristià que explícitament catòlic. Va ser el primer a publicar en català autors com Kazantzakis, un ortodox grec, i Dostoievski, un ortodox rus. Li agradaven molt els novel·listes ortodoxos.- No. Una guerra civil, de fet, no se supera mai. Encara resten espurnes de les guerres carlines! A casa no se'n parlava gaire de la guerra. El pare, quan li preguntaves, t'explicava coses. Però ell no en solia dir guerra civil, s'hi referia més aviat com una guerra contra Catalunya. El meu pare era d'un patriotisme radical. Però no era gens anticastellà. Sap qui era l'autor a qui més admirava el meu pare?- Cervantes. I no pels mateixos motius que Martí de Riquer. Admirava Cervantes no pas per motius erudits, tot i que també li agradava el Quixot, sinó per la persona de Cervantes, com la seva decisió de combatre a Lepant, on va perdre una ma. Li atreia molt el personatge.- Això sí que em deixa estupefacta. El Valle de los Caídos se'l va empescar Franco. A mi el que em semblaria bé és que no el toquessin.- Que no ho remenin. Deixem que els morts enterrin els seus morts. No em sembla bé que traslladin el cos de Franco, em genera una sensació contrària, és una cosa molt hispànica. Ja ho van fer els franquistes amb les restes de José Antonio.- Sí, aquesta proposta té bons defensors, de Borja de Riquer a Hilari Ragué. Em sembla bé. També comprenc que les famílies vulguin recuperar les restes dels seus familiars, això sí. Com em sembla bé que es facin fora símbols franquistes. Recordo la impressió que em va fer el primer cop que vaig veure en una església romànica una pintada en negre: "José Antonio, ¡presente!". Era com un vandalisme, però és que manaven els vàndals.- La meva història moderna és més la del segle XVI, però.- Sap perquè m'hi vaig dedicar? Perquè sóc descendent de la família Veciana, dels tres primers caps de les Esquadres: Pere Anton, Pere Màrtir i Felip. Se'n parlava com a botiflers, i el meu pare em va animar a estudiar-los.- En un conflicte com va ser la Guerra de Successió hi ha sempre maniqueisme i jo sempre l'he volgut evitar. Amb tot, un català del 1705 tenia més motius per ser austriacista que per ser felipista. Felip V ja va venir mal predisposat contra els catalans, inspirat per Lluís XIV. Una cosa curiosa ja que els catalans havien tingut simpatia pel seu pare, Lluís XIII, a qui deien Lluís el Just. La concepció del poder de la Casa d'Àustria era més confederal, el dels Habsburg era un imperi amb entitats polítiques d'ordre diferent que es juxtaposaven.- No ho sé. El futur el veig molt obert.- Li veig un problema: ens allunyaria dels nostres germans de l'antiga Corona d'Aragó, de valencians i mallorquins.- Pierre Vilar va ser un gran historiador, però també una gran persona, tant ell com la seva dona, una basca francesa, Gabriela Berrogain, que treballava als arxius francesos i que, durant l'ocupació alemanya, conspirava i tenia gent amagada a casa seva. A Vilar el vèiem quasi cada setmana. Era un home de compromís polític i social, però mai va ser d'un partit. Se l'etiquetava de comunista, però mai va pertànyer al PCF i cap organització li feia el pes.

