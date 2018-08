Ryanair envia xecs de compensació defectuosos als afectats per la vaga

Nova polèmica amb Ryanair com a protagonista. L'aerolínia ha hagut de sortir al pas i demanar disculpes aquest dimarts, a través d'un comunicat penjat a les seves xarxes socials, a gairebé 200 clients. La companyia va enviar prop de 190 xecs de compensació per la darrera vaga sense la signatura d'autorització. Per tant, els usuaris ho tenien impossible per fer-los efectius.



Ryanair ho ha atribuït a un "error". "A causa d'un error administratiu, un minúscul nombre de xecs van ser enviats sense la signatura de confirmació", ha explicat. L'aerolínia de baix cost ha justificat aquest error per la intenció d'emetre "com més aviat millor" aquests xecs per als seus clients i ha assegurat que ja van tornar a ser enviats amb la signatura pertinent durant la passada setmana.

En aquest últim mes, l'aerolínia ha cancel·lat els vols de més de 100.000 clients a causa de les vagues europees dels seus tripulants de cabina (TCP) i pilots, a part de les cancel·lacions i retards provocats per les vagues de controladors en països com França.

