Demòcrates anuncia un acord amb l'ANC i Graupera per a les llistes unitàries a les municipals

El secretari general de Demòcrates de Catalunya, Antoni Castellà, ha avançat aquest dimecres que "ja s'ha arribat a un acord amb l'ANC i Primàries Barcelona" -liderades per Jordi Graupera- per presentar-se a les pròximes eleccions municipals en llistes unitàries. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, el diputat també ha valorat aquests comicis com una finestra d'oportunitat per declarar la República, com ho va ser el 3-O, com ho podrien ser els dies posteriors al judici contra els líders independentistes o com ho podria ser un referèndum sobre la Constitució catalana.Per tal de conformar una estratègia unitària que inclogui aquestes primàries independentistes a les municipals, el dirigent de Demòcrates ha anunciat que ja hi ha hagut converses bilaterals amb diferents partits independentistes, l'ANC i Òmnium Cultural i s'ha mostrat convençut que s'arribarà a un acord abans no acabi la tardor en el qual es marqui una estratègia conjunta. Aquest referèndum de la Constitució catalana seria un element clau per guanyar musculatura i embranzida per culminar la República.Quant a les llistes unitàries, Castellà ha explicat que serien els partits qui posarien els candidats i la gent qui "ordenaria les llistes". L'objectiu d'aquesta iniciativa, ha assegurat Castellà, és no tenir només "alcaldes independentistes, sinó alcaldes que vulguin fer la independència". A més, d'aquesta manera "s'apoderaria la gent, que és la que va fer l'1-O" i es faria del procés independentista un moviment que va de "baix a dalt i no de dalt a baix".En una roda de premsa convocada per a aquest dijous, es donaran més detalls de l'acord assolit fins ara. Explicaran l'estat de les negociacions la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, Jordi Graupera, i Josep Manel Ximenis, impulsor de Primàries per la República, que pretén estendre aquestes llistes unitàries arreu del país.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)