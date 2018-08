Demanen que es condecori l'agent que va abatre l'atacant de la comissaria de Cornellà

El sindicat USPAC ha demanat que el Departament d'Interior condecori l'agent dels Mossos d'Esquadra que el dilluns passat a la matinada va abatre l'home que va intentar accedir a la comissaria de Cornellà de Llobregat amb la intenció d'atacar mortalment els membres de la policia catalana. USPAC considera que l'actuació de l'agent "no només va ser proporcionada sinó també molt meritòria i de llibre" perquè va salvar la vida dels seus companys que en aquell moment eren dins dels vestidors de la comissaria preparant el canvi de torn i que, per tant, no es trobaven operatius i sense armes.En la seva declaració, la mossa d'esquadra va declarar davant del jutge que va tenir la sensació que la volia matar i que era un atac terrorista. L'agent va fer fins a quatre trets al braç, a la cama i al cap de l'atacant perquè l'home no abaixava el ganivet amb què l'amenaçava.La defensa de l'agent, que porta el sindicat policial Uspac, també va deixar clar que amb cada tret la mossa va fer un pas enrere, però que l'atacant no deixava d'avançar. L'home va trucar a la porta de la comissaria cap a les sis de la matinada amb l'excusa de fer una consulta. Un cop a dins es va adreçar a l'agent dels mossos, a la recepció, i en qüestió de segons va intentar agredir-la amb un ganivet de grans dimensions a través de la finestreta del panell que separa els agents de les persones que entren a la comissaria, segons ha confirmat Vidal. L'home va proferir la paraula 'Alà' i algunes altres en àrab que la mossa ja no va aconseguir entendre.L'agent va poder esquivar l'atac i va córrer per un passadís cap a dins de la comissaria demanant ajuda a un sergent que acabava de començar el torn. Tots dos van donar l'alto a l'atacant, que, segons la declaració que els dos han fet davant del jutge, l'havia perseguit pel passadís i que va seguir avançant i amenaçant-los amb el ganivet fins que va estar a un metre de la mossa.La policia catalana tracta l'incident com un acte de terrorisme jihadista i l'Audiència Nacional es va fer càrrec de la investigació. Tant el conseller d'Interior com els màxims comandaments i sindicats dels Mossos d'Esquadra han defensat que l'agent va actuar amb proporcionalitat després de veure amenaçada la seva vida. En declaracions a l'ACN, el portaveu de l'USPAC, Josep Miquel Milagros, ha reiterat que és "claríssim" que es tracta d'un atac terrorista i espera que la causa es tanqui "en breu" pel que fa la condició d'investigada de l'agent un cop hagi tingut lloc la reconstrucció dels fets.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)