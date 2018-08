Dos de cada tres autònoms cotitzen el mínim

Dos de cada tres autònoms a l'Estat cotitzen amb la base mínima, és a dir, gairebé 933 euros. Segons dades de la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), el 66% dels més de dos milions d'autònoms cotitzen el mínim.Malgrat que la majoria opten per pagar la seva cotització amb el tram més baix, la xifra s'ha reduït gairebé en un 20% en l'última dècada, ja que en el 2008 se situava en el 83%. ATA apunta que aquest descens es deu a que un gran nombre d'autònoms han optat per canviar la base mínima per una de superior, concretament pel tram que se situa entre la base mínima i 1,5 vegades aquesta quantitat.El president d'ATA, Lorenzo Amor, ha assegurat que molts autònoms "no poden cotitzar més encara que vulguin fer-ho" i ha insistit en la necessitat que "la seva cotització s'ajusti al que realment guanyen".Amor ha dit que cotitzar en un tram superior és "la millor opció per als autònoms", però ha reconegut que molts no ho fan perquè "no saben que incrementar la base de cotització és opcional i que la poden canviar fins a quatre vegades l'any". "Pedagogia és el que cal perquè els autònoms escullin voluntàriament la base que millor els protegeix per al futur", ha apuntat el president d'ATA:

