FOTOS Denuncien l'atac amb perdigons a un balcó amb una estelada a Barcelona

Porto comptats una dotzena llarga de casos com aquests durant els últims mesos. La violència invisible per alguns que rebenta vidres, atemoreix i que també deixa víctimes: 5 ferits, com a mínim, a causa de perdigonades contra independentistes #AlertaUltra https://t.co/O9WDJ8eky2 — Jordi Borràs (@jordiborras) 22 d’agost de 2018

Ahir van disparar a la finestra de casa d’una amiga per tenir estelades. Els que disparen són xusma, xais de dos cames. Són pitjors els que posen la diana animant-los a perseguir simbologia des del faristol o amb silencis de complicitat. pic.twitter.com/oQL5TfN9Iu — Josep Martí Blanch 🎗 (@JosepMartBlanch) 22 d’agost de 2018

La fotografia d'un presumpte atac amb perdigons a un balcó de Barcelona on hi havia una estelada penjada circula per Twitter des d'aquest dimarts al matí. Diversos usuaris, entre ells el fotoperiodista Jordi Borràs, han denunciat els fets a través de les xarxes socials.En les imatges s'hi pot veure el forat que hauria deixat el projectil en el vidre de la finestra. Els usuaris que s'han fet ressò dels fets destaquen que ja s'han produït diversos atacs d'aquest estil en els darrers mesos.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)