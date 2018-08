Xeringues i armes a la Barceloneta, tocada per la droga i la delinqüència

El consistori reconeix que durant els mesos d'estiu s'han incrementat les denúncies per inseguretat a la Barceloneta, però diu que la competència és dels Mossos

Un venedor de «mojitos» a la platja de la Barceloneta Foto: Josep Maria Montaner

Del turisme massiu a la inseguretat. La Barceloneta fa temps que critica les conseqüències del boom turístic però, aquest estiu, els veïns del barri consideren que s'ha travessat una perillosa línia vermella. El malestar per la brutícia, els pisos turístics i el soroll de borratxera s'han convertit en part del paisatge dels carrers estrets d'aquesta part de la ciutat. Ara, però, la venda de drogues i la delinqüència està començant a ocupar el barri."La nostra crida és que ja hem passat del malestar a la inseguretat", expliquen amembres de l'Associació de Veïns de la Barceloneta. La presència de venedors de droga als turistes està agafant volada com un negoci rentable, i cada vegada costa menys trobar persones que, sigui l'hora que sigui, promouen la venda d'alcohol als carrers i a la platja, fins i tot a menors d'edat.Aquest estiu, denuncien els veïns, s'han arribat a situacions extremes de violència. Baralles entre venedors d'estupefaents amb ferits per arma blanca i, fins i tot, segons que relaten, la presència d'una pistola a la plaça Poeta Joan Boscà fa pocs dies. Des de l'Ajuntament de Barcelona i la Guàrdia Urbana, però, no es té constància d'aquest darrer episodi de violència amb arma i, tal com asseguren a aquest diari, el fet que algú tingués una pistola "no es pot confirmar".En qualsevol cas, el consistori reconeix que durant els mesos d'estiu s'han incrementat les denúncies per inseguretat a la Barceloneta. Per això, expliquen que s'ha reforçat la presència de la Guàrdia Urbana i, en coordinació amb els Mossos d'Esquadra, s'han fet diverses operacions conjuntes. L'última va acabar amb 38 persones detingudes, relacionades amb activitats il·legals. "Hem demanat al Departament d'Interior que estigui a sobre de les denúncies dels veïns i veïnes sobre presumptes delictes que són de la seva competència", afirmen.Per la seva part, però, els Mossos asseguren a aquest diari que la competència és municipal: "Si hi ha baralles, venedors ambulants, incidents o problemes amb els veïns és cosa de la Guàrdia Urbana". Tots aquests aspectes, remarca la policia catalana, es regulen per l'ordenança municipal i, en el seu cas, només intervenen en aquells aspectes que tenen rellevància penal.L'Ajuntament, però, insisteix en la competència de la Generalitat i passa la pilota, tot i que assegura que la Guàrdia Urbana està molt a sobre de la polèmica al barri, motiu pel qual s'ha decidit apostar, també, per la prevenció: "Hem incorporat educadors socials i hem reforçat la seva tasca prèvia d'inspecció de pisos turístics". Malgrat això, la percepció dels veïns és que la presència policial continua sent baixa i que "no hi ha voluntat" d'actuar contra certes actituds, si aquestes impliquen el turisme.La conflictivitat derivada de la venda de drogues és una de les problemàtiques que més preocupa els veïns. Segons asseguren, darrerament es poden trobar, amb facilitat, persones que venen alcohol, tabac, marihuana i, fins i tot, cocaïna pels carrers de la Barceloneta. Els veïns han posat el crit al cel quan, segons expliquen, han començat a trobar xeringues al carrer.Durant els últims mesos, per altra banda, també s'han començat a desmantellar punts de venda de drogues organitzats en diversos habitatges del barri. Durant l'abril, la Guàrdia Urbana va detenir tres persones per un delicte contra la salut pública, i en va investigar quatre més relacionades amb un pis on s'havien trobat més de 4.000 euros en metàl·lic, així com diverses quantitats de droga. Més de 1.000 grams de cocaïna, 2.100 de MDMA, 12.400 pastilles d'èxtasi, 43 monodosis de cocaïna i 12 grams de marihuana, entre altres.Segons dades de la Guàrdia Urbana, durant l'últim any s'han desmantellat diverses xarxes de distribució de droga al barri i s'han detectat fins a sis pisos destinats a la venda i al consum. La majoria de droga trobada havia de ser venuda a la zona d'oci nocturn.La conclusió dels veïns és clara: "Ara ja tenim por; això no passava quan només hi havia guiris borratxos". El barri, afirmen, està quedant "molt tocat" i, davant d'aquesta situació, demanen una actuació policial immediata que no els obligui a marxar de casa. En aquest punt, els robatoris són un dels darrers elements que asseguren que han incrementat a la Barceloneta. Si bé anys enrere s'havia d'anar amb compte, ara afirmen que hi ha persones que es dediquen a robar, 24 hores al dia.De la borratxera dels turistes, els veïns denuncien un estat d'inseguretat cada vegada més constant, sobretot durant la nit. Quines seran les conseqüències de tot plegat? El barri pescador de Barcelona evoluciona, i ho està fent molt ràpidament durant els últims anys. Les drogues i la delinqüència ja s'hi han aposentat.

