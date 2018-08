«Els segadors» sonaran davant la reina d'Anglaterra a Wembley

Les supporters sont à l’aéroport pour accueillir les joueurs pic.twitter.com/qs1MPy4Lhr — Dragons Catalans (@DragonsOfficiel) 5 d’agost de 2018

L'equip de rugbi els Dragons Catalans faran sonar Els segadors -l'himne del club de la Catalunya Nord- a la final de la Challenge Cup a l'estadi de Wembley el 25 d'agost davant de la reina del Regne Unit i Irlanda del Nord, Isabel II. Ho ha explicat el president de la penya Catalans Endavant, Lluís Colet, i un membre de l'equip directiu dels Dracs Catalans, Marcel Drilles, a les jornades de la Universitat Catalana d'Estiu que se celebren a Prada de Conflent.Destaquen els seguidors del conjunt de la Catalunya Nord que, a més dels 80.000 espectadors que seguiran presencialment el partit des de l'històric estadi de Londres, es preveu que el partit tingui milions de visualitzacions. Asseguren que és un esport que té seguidors arreu de França, Anglaterra, Austràlia, Nova Zelanda, Jamaica, parts del Canadà i els Estats Units, entre altres zones.El club va néixer el juliol del 2005 i es va integrar a la Superlliga europea de rugbi a 13. Des de la seva fundació els colors de l'equipament són el groc i el vermell de la senyera, i el seu himne és Els segadors. Abans de disputar-se la final, que es jugarà el pròxim 25 d'agost, el diari esportiu 13mundial.fr ha fet una enquesta preguntant als seus lectors si a la final hauria de sonar la Marsellesa, i més del 90% dels que han votat, han ratificat la voluntat de sentir Els segadors.Els perpinyanesos s'enfrontaran al Warrington després d'imposar-se en les semifinals de la competició al Saint Helens. Ja van arribar el 2007 a la final de la Challenge Cup i van perdre a Wembley davant de 80.000 espectadors, i no van aconseguir ser el primer equip no anglès en guanyar la competició.Així van rebre els seguidors dels Dragons Catalans a l'equip després de classificar-se aquest agost per segona vegada a la final de la Challenge Cup:

