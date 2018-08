Cunillera diu que no respondrà la carta de Torra fins després de vacances

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat aquest dimecres que no respondrà fins després de vacances la carta que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per la presència de policies espanyols en grups violents Cunillera ha reaccionat a la missiva del cap de l'executiu català, en la qual també lamenta el "silenci" de la delegada després que el passat 9 d'agost s’hi va adreçar per demanar-li mesures disciplinàries en aquests casos. Cunillera ha afirmat que no li hauria semblat "correcte, educat ni elegant" que un subdelegat respongués en el seu nom durant la seva absència.A més, Cunillera ha afegit que el president "sap" que tots dos han parlat dels temes que demana la carta i finalment li ha etzibat: "Que no es preocupi, tant el ministre com ella li explicarem el mateix".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)