VÍDEO El curiós muntatge que converteix els GDR en independentistes de primera

Els GDR s'han convertit en ciutadans independentistes i han volgut mostrar la seva solidaritat amb els presos polítics. Això és el que sembla en un primer moment si es veu el vídeo que ha editat el berguedà Pep Vendrell. Es tracta, però, d'un muntatge amb música i on les imatges retrocedeixen en el temps, on sembla que siguin els mateixos ciutadans que treuen els llaços grocs, els que precisament els col·loquen. Un toc d'humor per afluixar els moments de tensió.

