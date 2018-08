VÍDEO Enxampen el secretari municipal de l'Escala retirant llaços grocs

Es veu que a l'ajuntament de l'Escala, treure llaços grocs forma part de les atribucions del secretari. Quina vergonya! pic.twitter.com/569VqwrVvN — Ignasi Sabater Poch 🎗️ (@ignasisabater) 22 de agosto de 2018

L'alcalde de Verges (Baix Empordà), Ignasi Sabater, ha publicat un vídeo a la xarxa on presumptament hi apareix el secretari municipal de l'Escala (Baix Empordà) arrencant llaços grocs col·locats davant del consistori del municipi.Sabater denuncia el comportament de l'individu, que és secretari municipal i que ha estat reconegut per veïns de la zona.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)