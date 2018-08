L'UCE entrega el Premi Canigó als familiars dels presos i exiliats polítics

La Universitat Catalana d'Estiu (UCE) que se celebra a Prada de Conflent ha entregat el Premi Canigó -guardó de caràcter individual i col·lectiu- al pintor valencià Antoni Miró, i a l'Associació Catalans pels Drets Civils. La representant encarregada de recollir el guardó ha estat Montserrat Puigdemont, germana del president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont.En l'acte, Puigdemont s'ha mostrat molt agraïda pel Premi Canigó 2018, però ha lamentat l'existència de l'Associació i que li sigui concedit el guardó. Ha assegurat que aquesta és "una mostra més" de suport i ha demanat que els catalans persisteixin en les reivindicacions, fent referència al vers de Miquel Martí i Pol que l'UCE ha escollit per la cinquantena edició: "I, tanmateix, la remor persisteix".Ha remarcat que l'empresonament dels líders independentistes és una "monstruositat" i, davant d'aquesta situació, ha convidat a tots els assistents a convertir-se en activistes per lluitar pels drets dels presos polítics i exiliats. Finalment, en nom de l'associació, Puigdemont ha exigit l'anul·lació de la causa contra els representants independentistes que porta el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena.També ha participat en la conferència celebrada a l'auditori principal del Liceu Renouvier de Prada el vicerector de la Universitat Catalana d'Estiu, Josep Montserrat, i el president de la Fundació UCE, Joan Domènec Ros. L'acte ha començat com ha acabat, amb una cançó del cantant valencià Feliu Ventura.

