Cadena humana pels presos entre la plaça Paeria i la Seu Vella de Lleida

Unes mil persones enllaçaran en forma de cadena humana els poc més de 950 metres que hi ha entre la plaça Paeria de Lleida i la porta dels Apòstols de la Seu Vella. Es tracta d'una acció convocada pel 3 de setembre pels Cantaires de Ponent que té l'objectiu de servir per reclamar la llibertat dels ''presos polítics'' i el lliure retorn dels exiliats així com la fi de la repressió de l'estat espanyol. Segons ha explicat el portaveu dels cantaires, Jaume Anyé, l'acció ''s'inspira'' en una de similar que es va fer fa uns mesos a Montserrat i en aquest sentit també està previst fer pujar els retrats dels polítics independentistes empresonats i exiliats des de baix a la Paeria fins a la Seu Vella.Aquest acte reivindicatiu s'ha plantejat de forma ''transversal'' i compta amb la col·laboració d'Òmnium Cultural, l'ANC, l'Ateneu Popular de Ponent, La Baula, els Castellers de Lleida, els CDR, gent de l'Horta, les Dones de Lleida i els Pensionistes.L'acció es durà a terme el dilluns 3 de setembre a tres quarts de vuit del vespre, quan començaran a pujar els retrats dels presos i exiliats des de la Paeria fins a la Seu Vella. A mesura que els retrats avancin la cadena humana s'anirà desmuntant. Prèviament, a dos quarts de vuit, els participants ja estaran distribuïts pels 7 trams que s'han planificat entre la plaça Paeria, la plaça de Sant Joan, el carrer del Canyeret, el carrer de Sant Andreu, el Camí inferior de Ronda, la Porta de Sant Andreu, la plaça de la Sardana, la Porta del Baluard de Mitja Lluna, la Baixada de l'Assumpció i la Porta dels Apòstols de la Seu Vella.Segons Jaume Anyé, dels Cantaires de Ponent, ''una de les pitjors coses que poden passar és que es normalitzi la situació'' dels presos i exiliats i que es doni per perduda la causa deixant de reclamar-ne la llibertat. És per això, que per ''mantenir encesa la flama de la reivindicació'', les cantaires fan altres accions a banda de la tradicional cantada de cançons de cada dilluns al vespre. Anyé ha assenyalat que estan convençuts que aquesta de la cadena humana pot tenir un ressò important si aconsegueixen aplegar les persones necessàries per cobrir tot el traçat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)