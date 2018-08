Susana Díaz acusa Torra de ser un «provocador» que només busca «generar el caos»

La presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, ha acusat el president de la Generalitat, Quim Torra, de ser un "provocador" que només busca "generar el caos" després d'haver fet una crida a "atacar l'Estat", unes declaracions que la cap de l'executiu andalús ha titllat de "fanfarronada". D'aquesta manera, ha defensat que caldria tornar a aplicar l'article 155 a Catalunya "quan es produeixi una altra actuació fora de la llei o contra la llei" però no "per les fanfarronades que digui el president vicari".En una entrevista amb Europa Press, Susana Díaz ha recordat que el mateix Torra es va denominar a si mateix "president vicari" després de ser investit i que, quan s'han complert cent dies des d'aleshores, té la sensació que ha complert amb el que va dir ja que actua com "un president titella de Carles Puigdemont".Així, ha acusat el president català de dedicar-se "a provocar per generar inestabilitat, enfrontament entre els ciutadans i caos" perquè "en el fons busca el caos i fer fallida la convivència" ja que, en opinió de la presidenta andalusa, els independentistes entenen que "com pitjor, millor per a ells" i això, per a Susana Díaz, és "lamentable".Sobre el paper que està exercint el president del govern central, Pedro Sánchez, davant de la situació catalana, la cap de l'executiu andalús ha ressaltat que el socialista "té una voluntat evident de restituir la convivència" però, per contra, Torra "té voluntat de generar caos". "És molt difícil quan el teu interlocutor vol generar caos, enfrontaments, quan usa qualsevol cosa per fer fallida la convivència amb una actitud impròpia d'un president, que ha de facilitar la convivència i aportar solucions", ha afegit abans de lamentar també que el català està oferint "una imatge internacional dolenta per a Espanya"."El que busca és el caos. No està governant per a Catalunya ni per als catalans, busca generar el caos, i totes les seves declaracions i tot el que ha fet va en aquesta línia, a generar caos allà i fer fallida la convivència entre els catalans i el conjunt de tots els espanyols", ha seguit Susana Díaz, que ha defensat que caldrà tornar a aplicar el 155 "quan es produeixi una altra actuació fora de la llei o contra la llei, no per les fanfarronades que digui el president vicari".Així mateix, ha defensat que "cal respectar els espais públics per mantenir la convivència" mentre ha preguntat "què és això d'omplir una platja de creus grogues", atès que ha sostingut que, independentment de les ideologies de cadascun, el que li preocupa també és "que s'utilitzin recursos públics per fer propaganda il·legal, en aquest cas contra la Constitució i les lleis". En aquest assumpte, en la seva opinió, "ha d'actuar la justícia".Amb tot, Susana Díaz ha lamentat que "hi ha massa gent a qui li falta sentit d'estat i pensar en Espanya per davant dels seus interessos". "Hi ha molt regateig curt, hi ha molt oportunisme en general i això sempre dificulta les coses", ha advertit abans d'apuntar que "potser la nova generació que estem a totes les institucions, la generació més jove, hauria d'haver après una miqueta de la Transició espanyola i d'aquella voluntat d'aconseguir una Espanya millor" i és aquesta "una de les assignatures pendents que té la política" a l'Estat."Alguns van al que els interessa a ells, falta pensar en Espanya", ha afegit abans d'afegir: "Els andalusos això ho portem a l'ADN". "El primer és Andalusia, després el meu partit i després jo", ha insistit, i encara ha subratllat: "L'andalús vol que li vagi bé a Espanya perquè sap que així li va bé a Andalusia, ens sentim amb la mateixa intensitat espanyols i andalusos i no veiem en això cap problema".

