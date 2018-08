El PSOE rebutja que els Mossos persegueixin qui «s'expressa en llibertat» retirant llaços grocs

El PSOE també lamenta que els Mossos d'Esquadra persegueixin aquells que retiren llaços grocs. La portaveu del Grup Socialista al Congrés, Adriana Lastra, ha defensat aquest dimecres des d'Almeria que no pot ser delicte ni treure'n ni posar-ne perquè és "llibertat d'expressió", tal com va afirmar la Fiscal General de l'Estat . En aquest sentit, ha dit que no es pot "perseguir policialment" a gent que "s'expressa en llibertat" si decideix treure'ls de la via pública.Pel que fa a l'anunci de Cs conforme no donarà suport a l'exhumació de Francisco Franco , la dirigent socialista ha demanat que "reconsideri" aquesta posició i ha recordat que, tant els d'Albert Rivera com el PP van votar el maig de 2017 a favor de la proposició no de llei –impulsada pel PSOE- per treure les restes del dictador i que un dels punts deia que s'havia de fer de manera "urgent". De fet, les dues formacions de la dreta espanyola argumenten, entre altres motius, que no hi votarà a favor perquè es tramita en forma de decret llei."És una anomalia democràtica que en el segle XXI i en una democràcia plena hi hagi un mausoleu dedicat a un dictador", ha defensat Lastra, que lamenta que Cs deixi perdre l'oportunitat de "posicionar-se en el centre" i cada cop ho faci "més a la dreta en la lluita fratricida amb el PP". "Demanem que s'ho repensin, és urgent perquè ja portem 40 anys de retràs", ha manifestat.En el cas d'ERC, aquesta formació supedita el seu suport a què el govern del PSOE anul·li les sentències franquistes , especialment la del president Lluís Companys. Lastra ha dit que hi ha "plena sintonia" amb els republicans i que ja era una mesura inclosa a la llei de memòria històrica (impulsada per José Luis Rodríguez Zapatero) però que no s'ha pogut desenvolupar "pels vetos del PP".També ha reconegut que aquesta tarda hi ha una reunió amb la direcció de Podem, amb qui estan negociant un acord a canvi del suport dels de Pablo Iglesias en la nova votació que es farà al setembre sobre el sostre de despesa i els objectius de dèficit.

