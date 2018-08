El Festival de Cap Roig supera el seu rècord amb més de 56.000 espectadors

Amb un concert del tenor Andrea Bocelli, el Festival de Cap Roig ha posat el punt i final a l'edició d'enguany. En total, 29 actuacions nacionals i internacionals han conformat un cartell eclèctic i de primer nivell que ha tingut com a objectiu, segons ha informat l'esdeveniment, oferir una oferta cultural de qualitat arribant al major nombre de públics possible.Per l'escenari de Cap Roig hi han desfilat artistes de la talla de Luis Miguel, Bryan Ferry, Manolo García, Texas, Sting & Shaggy, Antonio Orozco, Luz Casal, Damien Rice, Maná, Jarabe de Palo, Juanes, Rosario, Joan Dausà, Mag Lari, James Blunt, Morat, Sergio Dalma, Els Catarres, Dàmaris Gelabert, Macaco, Loquillo, Antonio José, Joan Baez, Hombres G, Taburete, Roger Hodgson, Pablo López, Maná i Andrea Bocelli.El Festival de Cap Roig, dirigit per Clipper's Live i impulsat per la Fundació Bancària "la Caixa", clausura així la seva divuitena edició, superant, un any més, el seu propi rècord d'assistència amb la xifra de 56.261 espectadors. La repercussió econòmica del certamen també és rellevant. A més de generar 200 llocs de treball estables, segons un estudi realitzat per PwC, el seu impacte en el PIB de Catalunya supera els 18 milions d’ euros.El director general de la Fundació Bancària "la Caixa", Jaume Giró, ha destacat que "el Festival de Cap Roig ha arribat a la seva majoria d'edat en un estat de forma immillorable: plenament consolidat com a cita cultural de referència del sud d'Europa; amb un cartell cada vegada més prestigiós i equilibrat, i superant de nou el seu propi rècord de públic, amb 10.000 espectadors més que el 2017".Giró ha afegit que en “aquests darrers anys hem treballat per ampliar el festival més enllà de l’àmbit estrictament musical, i convertir-lo en una experiència solidaria, lúdica, gastronòmica i cultural, en un entorn natural privilegiat, amb un dels jardins botànics més importants d’Europa. També ha fet referència al projecte en curs per "dinamitzar Cap Roig, dotant-lo d'un espai permanent de debat i reflexió intel·lectual, que generi activitat a la zona de la Costa Brava al llarg de l'any".El director del Festival de Cap Roig i president de Clipper 's Live, Juli Guiu, s'ha mostrat "molt satisfet que una vegada més el públic hagi donat suport tan àmpliament a les diferents propostes del festival. Hem apostat per un ampli cartell d'artistes que abastava diferents gèneres, sempre prioritzant la qualitat i les figures més destacades del panorama musical nacional i internacional del moment. Em sento molt orgullós del gran esforç de tot el meu equip després d'aquestes 29 nits i els 21 sold outs, ja que hem aconseguit un nou rècord d'assistència aquest any". Guiu ha agraït el seu suport i confiança al conjunt de patrocinadors: "La seva col·laboració contribueix, un any més, a fer del certamen una experiència única que l'avala com un festival boutique de referència a nivell europeu".El festival ha comptat també amb una nit solidària. Una part de la recaptació del concert d'Antonio José, que es va celebrar el 13 d'agost, va anar a benefici de la Fundació TRESC - Treball amb Suport, de Palafrugell, entitat que treballa en la formació i inserció laboral de persones amb discapacitat i malaltia mental.Un any més, es consolida el Cap Roig Mini, iniciativa que va començar el 2013 com la programació infantil del Festival. Aquest any s'han programat els espectacles del Mag Lari i Dàmaris Gelabert, que han fet protagonistes els més petits de la família.La gastronomia de qualitat i centrada en productes de proximitat de l'Empordà té una presència destacada al festival de la mà del restaurant Via Veneto. Amb la seva renovada estrella Michelin i els seus 40 anys d'experiència, l'equip de sala es trasllada al complet a Cap Roig. La seva oferta gastronòmica en els tres espais (plaça, claustre i restaurant) s'adapta a l'espectador amb propostes de qualitat tenint en compte productes de proximitat i proveïdors locals.En la passada edició, el festival va obtenir el certificat Biosphere que suposa el compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, aprovats a la Cimera de les Nacions Unides de 2015 i en la Cimera de París contra el Canvi Climàtic (COP21). El foment del desenvolupament econòmic i social del territori, la contractació de persones en risc d'exclusió social, el mínim impacte ambiental, la compensació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle generades durant el festival i el consum responsable són alguns dels criteris que han dut a l'obtenció d'aquesta distinció atorgada per l'Institut de Turisme Responsable (ITR) i basada en els criteris de sostenibilitat establerts als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

