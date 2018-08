Més zones verdes i mobiliari urbà: Colau inverteix 115 milions en rehabilitar Barcelona

"A Barcelona hi ha un element indispensable de la qualitat de vida i del dia a dia que és l'espai públic". Aquesta és la base, segons ha exposat aquest dimecres la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, del pla de rehabilitació integral de la ciutat. Un planejament en què ja s'han tirat endavant el 93% de les actuacions previstes, amb l'execució del 59% d'aquestes. En roda de premsa, Sanz ha presentat algunes de les conclusions de les millores en carrers o espais de Barcelona, i ha destacat l'encaparrament del govern municipal per crear més zones verdes i millorar el mobiliari urbà.Concretament, ha dit, el consistori ha invertit en aquesta legislatura un total de 115 milions d'euros en la reurbanització de 140 espais públics, carrers i places. Des de l'inici del mandat, ha recordat, s'han guanyat 7.500 metre quadrats nous de zona verda a la ciutat, amb 883 nous arbres, 1.900 nous fanals, 16 noves àrees de jocs infantils i 1.100 nous bancs i cadires repartits en tots els barris.Tot un conjunt de millores, ha precisat la regidora, que es desenvolupen amb "criteris d'eficiència i respectuosos amb el medi ambient", però també tenint en compte el que ha considerat més important, és a dir, seguint les peticions i demandes històriques del veïnat. "El pla neix i s'ha executat per millorar els carrers de tothom", ha sentenciat.De fet, Sanz ha remarcat que l'actuació portada a terme per l'equip d'Ada Colau ha deixat petjada en la majoria de districtes i no només en aquells centrals o de major ús turístic. Set de les actuacions s'han fet a Ciutat Vella, 14 a l'Eixample, 5 a Sants-Montjuïc, 13 a les Corts, 12 a Sarrià-Sant Gervasi, 6 a Gràcia, 8 a Horta-Guinardó, 7 a Nou Barris, 6 a Sant Andreu i 5 a Sant Martí: "Nosaltres vam apostar, des del primer moment, per un urbanisme repartit, social, que donés resposta a les demandes veïnals, i això dista molt dels projectes que responen a interessos molt concrets o a les obres faraòniques que en altres mandats s'han fet i que han quedat desús; necessitàvem que el govern tornés als barris".Malgrat que encara queden obres per acabar -el 34% està en desenvolupament i el 7% dels projectes s'estan redactant-, la renovació i rehabilitació de l'espai públic "no havia estat mai tan cridanera", ha assegurat la regidora. Mai com ara, ha dit, l'Ajuntament de Barcelona havia apostat per situar la rehabilitació de la ciutat com un "element central" de millora de la qualitat de vida dels veïns.Els eixos principals del pla són la pacificació dels carrers, la millora de la qualitat de l'espai públic i l'increment de verd urbà. Tres elements que, malgrat les limitacions de Barcelona, Sanz assegura que s'han complert, fomentant un urbanisme modern, sostenible i repartit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)