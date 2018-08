Les festes alternatives de Sants segueixen sent referència

"La llibertat no cap a les seves gàbies" és el leitmotiv de la Festa Major Alternativa de Sants 2018. Una festa que celebra la seva 24a edició en paral·lel a la Festa Major de Sants , del 18 al 26 d'agost. Històricament reivindicativa -l'any 2009 el lema era 15 anys d'alternatives, 15 anys de recuperació de carrers i cultura popular- la festa s'organitza sota el paraigua de l' Assemblea de barri de Sants , que inclou una vintena d'entitats com el Centre Social de Sants, CSA Can Vies, Endavant (Sants), Arran (Sants) i la Universitat Lliure a Sants.En Rubén, un dels organitzadors de la festa, ha comentat en una entrevista a Sants 3 Ràdio que el paper de les festes és "fer barri, ja que és un subjecte polític on les relacions entre persones passen a un primer pla, generant teixit i vida." En un any molt marcat pel context polític, amb l'1 d'octubre molt present i les reivindicacions feministes, les Festes Alternatives pretenen incloure reivindicació i motius polítics i de lluita social. "Cal que es visibilitzin les lluites que duren tot l'any", afirma en Rubén. En aquest sentit, els guarnits de la festa alternativa estan centrats en la denúncia de la repressió política exercida per l'Estat i en la defensa de la llibertat d'expressió.En un exercici de memòria històrica, els 4 espais on se celebra la festa tenen noms de dones que han destacat en diverses lluites socials. L'espai el Calaix de la Vergonya serà anomenat Roser Benavent, en record a la teixidora santsenca anarcosindicalista que actuava en clandestinitat. L'Horta Alliberada serà Berta Cáceres, una activista Hondurenya d'idees ambientalistes i a favor dels drets dels indígenes, que fou assassinada l'any 2016. El carrer de Muntadas, dedicat a la denúncia de la repressió política, serà Maria Mercè Marçal, en honor a la poeta, feminista i activista política i cultural. El quart espai, la cruïlla de Violant d'Hongria i Alcolea, serà Montserrat Roig, escriptora i periodista feminista.També amb nom de dona, la nit feminista és un dels moments més esperats de les festes i se celebrarà divendres 24 a l'espai Roser Benavent. Començarà a les 19h. amb un monòleg feminista a càrrec de Maria Rovira -àlies Oye Sherman- i Ana Polo. A partir de les 21h. l'espai acollirà les actuacions de Carla Collado, Santa Salut i Elane, Pussy Selektas i Red Wine Inity Show i El picó de Lucha en bermudas.El dissabte 25 totes les activitats se celebraran al Parc de l'Espanya Industrial. El dia estarà marcat per la celebració d'un concurs de paelles i arrossos a les 14h. seguit del sorteig d'una cistella antirepressiva de productes vegetarians i ecològics que servirà de suport pels encausats pel desallotjament de La Carbonera . A les 18h. hi ha programada una cursa de barques i a les 20h. un escalabirres.L'últim dia, el dissabte 26, se celebrarà al carrer dels Jocs Florals i comptarà amb una de les activitats més esperades: la cursa de carretons. Una cursa on s'hi participa per parelles i permet que gaudeixin tant els participants que la corren com els curiosos que s'apropen a veure els carretons, construïts pels veïns participants, competir. I finalment, a les 20h. -pels qui encara tinguin energia- la banda barcelonina Montserrat actuarà a ritme d'electropop al mateix carrer.Hi ha un abans i un després en la lluita feminista amb la vaga del 8 de març i la sentència de "la Manada" . La Mònica, una de les organitzadores, ha assegurat durant l'entrevista a Sants 3 Ràdio que des de les festes alternatives "es respondrà col·lectivament a les agressions masclistes". A cada espai -d'entre els 4 on se celebra la festa alternativa- hi ha un punt lila, que està destinat a la sensibilització antimasclista amb l'objectiu no és només que la víctima tingui eines per denunciar, sinó evitar que els homes siguin agressors.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)