​L'UCE avisa que el «bullying» que pateix de l'Ajuntament de Prada en dificulta la continuïtat

El director de la Universitat Catalana d'Estiu , Jordi Casassas, ha denunciat aquest dimecres les traves administratives que rep per part de l'Ajuntament de Prada de Conflent i de l'organització del Liceu Renouvier, on se celebren les jornades, que ha titllat de "bullying" administratiu. El rector de l'UCE, en la roda de premsa del balanç de la cinquantena edició, ha lamentat no sentir-se estimat per les institucions nord-catalanes i ha alertat que aquesta situació posa en perill la continuïtat la Universitat en les mateixes condicions.De fet, ha contraposat l'actitud d'aquests organismes amb el tracte rebut per l'Ajuntament de Manresa -municipi que va acollir unes jornades de la Universitat el juliol-, per bé que l'equip rector ha descartat que les jornades s'acabin celebrant únicament a la capital del Bages, ja que el simbolisme de fer l'UCE a Prada és molt potent. Malgrat les dificultats econòmiques que pateix l'organització i negar el canvi de seu, Casassas sí que ha mostrat la voluntat de tornar a celebrar unes jornades similars a la capital del Bages.Així, l'equip rector ha posat en dubte la continuïtat de la Universitat en les mateixes condicions. Una de les traves que ha destacat Cassasas és que, any rere any, el Liceu Renouvier redueix el nombre d'habitacions. Aquest fet, tot i que les dades de participació es mantenen, impossibilita que l'UCE pugui créixer substancialment en nombre d'alumnes. En tot cas, Casassas ha descartat que el "bullying" rebut hagi estat motivat per raons polítiques.La històrica Universitat Catalana d'Estiu arriba al cinquantè aniversari amb l'objectiu de convertir-se en l'espai cultural de referència de l'estiu de tots els Països Catalans. Així i tot, Joan Maluquer, gerent de l'UCE, ha contraposat els objectius de la Universitat amb les dificultats econòmiques que pateix.Les activitats que s'han realitzat en el marc de les jornades de l'UCE han estat molt marcades per la situació política actual de Catalunya i per l'absència dels presos polítics i exiliats, que en anteriors edicions, havien presenciat i protagonitzat els actes. Tot i això, l'exconseller de Cultura, Lluís Puig, va enviar un missatge gravat per vídeo i el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, va llegir una carta escrita des de la presó de Lledoners pel president de l'entitat, Jordi Cuixart, dirigida a la comunitat de l'UCE.Sense anar més lluny, l'any passat van assistir a les jornades ponents que es troben a la presó o a l'exili, com l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, i el president de l'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, o els exconsellers empresonats i a l'exili Toni Comín, Lluís Puig i Jordi Turull. També va participar en els actes l'advocat Aamer Anwar, que porta la defensa de l'exconsellera Clara Ponsatí.En la mateixa línia de reivindicació del moviment independentista, el vers de Miquel Martí i Pol que s'ha escollit per aquesta edició és "I tanmateix, la remor persisteix". La tria d'aquestes paraules, tot i ser escrites pel poeta quan el catalanisme estava perseguit i silenciat pel franquisme, és una clara referència a la situació política actual del país.Tot i les dificultats econòmiques que ha exposat el gerent de l'UCE, Joan Maluquer, la Universitat ha registrat un petit augment de participants. En relació amb l'any anterior, que va estar molt marcat pels atemptats del 17-A, s'han apuntat una quarantena d'alumnes més.A l'espera de l'acte, que es preveu multitudinari i clourà les jornades aquest dijous al matí amb una conferència en la qual assistirà el president de la Generalitat, Quim Torra, les dades de participació són positives. Enguany s'han inscrit a les jornades gairebé 700 alumnes, han participat 199 professors i conferenciants, i s'han celebrat 316 jornades.La majoria d'alumnes són procedents de Principat, gairebé un 70%. També hi ha una forta participació d'estudiants de la Catalunya Nord, el País Valencià i les Illes Balears. Amb menor presència, també han assistit andorrans, algueresos i franjencs.S'ha registrat un lleuger augment de les dades de participació tot i que el cartell d'enguany ha comptat amb menys membres del govern que en edicions anteriors. Tot i això, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, va protagonitzar la xerrada "Cap a l'Estat virtual" i el president Torra tancarà les portes del cinquantè aniversari de l'UCE de Prada de Conflent. A més d'altres jornades amb pes polític, com les protagonitzades per la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, i el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri.El pressupost de l’edició d’enguany ha estat de 475.000 euros per l’edició de Prada de Conflent i de 29.000 euros per la de Manresa. Uns diners que fins a l’octubre l’UCE no sabia si rebria per l’aplicació del 155. Fet que, ha assegurat Maluquer, els ha llastrat molt l’organització de l’edició del cinquantè aniversari i pel qual no han pogut publicar dos llibres que tenien previst editar.

