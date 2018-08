De la Seu a Ulldecona a peu per desestigmatitzar les persones drogodependents

Un grup de 10 persones amb problemes de drogodependència recorreran per primera vegada Catalunya a peu a partir d'aquest dimarts i durant un mes, des de la Seu d'Urgell fins a Ulldecona, per desestigmatitzar la drogoaddicció i com a activitat complementària al seu procés de rehabilitació.Impulsada per l'Associació Eines amb l'Esport, la travessia denominada "Trans Eines Cat'" reunirà persones d'entre 18 i 46 anys que estan en tractament en aquesta associació de drogodependència, que caminaran un total de 800 quilòmetres i passaran per 25 localitats catalanes, on a la tarda realitzaran xerrades per conscienciar la ciutadania.El president i director de l'associació, Àlex Florensa, afirma que l'objectiu de la iniciativa és doble: d'una banda pedagògic i de l'altra terapèutic, ja que l'activitat es planteja com a complement a la rehabilitació dels pacients.Florensa indica que l'exercici tonificarà els participants -que comptaran amb un equip de suport format per tres persones-, però sobretot els "activarà les endorfines anul·lades per la droga" i els ajudarà a combatre l'apatia que generen els estupefaents.Així mateix, destaca que els participants seguiran amb els seus respectius tractaments una vegada finalitzats els 30 quilòmetres diaris programats i que compaginaran el recorregut amb l'escriptura d'un dietari personal on narraran la seva experiència.Florensa creu que la iniciativa, que compta amb el suport de l'Obra Social La Caixa, els posarà en contacte amb altres persones i "farà veure que els drogodependents no són mala gent i necessiten una segona oportunitat". Com la que va tenir ell, diu, que fa 11 anys va aconseguir rehabilitar-se d'una addicció i que el 2011 va fundar aquesta associació situada a Sant Cugat del Vallès per combinar esport amb teràpia, i ara també recorrerà el territori juntament amb l'equip.Florensa avança que la seva intenció és que la "Trans Eines Cat" tingui continuïtat en els propers estius amb diferents pacients del centre, aconseguint visitar totes les poblacions catalanes per donar a conèixer el que considera que és el "càncer del segle XXI".En aquesta línia, anima la ciutadania a sumar-se a la travessia i a seguir-la a través de la pàgina web i les xarxes socials de l'associació, on cada dia mostraran el seu recorregut i el lloc de les conferències que realitzaran a cada municipi que visitin.

