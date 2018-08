Cs no donarà suport a l'exhumació de Franco

El president de Cs, Albert Rivera, ha criticat que el govern espanyol vulgui exhumar Franco del Valle de los Caídos a través d'un decret llei . Segons Rivera, aquesta és una mesura per a qüestions "urgents" i, per això, ha criticat "les formes" de l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha acusat de no buscar el consens. Per això, ha avançat que no donaran suport a la mesura quan es convalidi al Congrés dels Diputats. El PP ha insistit avui que tampoc hi donaran suport però sense aclarir el seu vot.No obstant això, Rivera no ha aclarit si s'abstindran o hi votaran en contra. Cs va votar a favor de l'exhumació de Franco en la proposició no de llei del maig de 2017 al Congrés que també demanava treure el cadàver del dictador. "Si l'únic que debatem és sobre els ossos de Franco no ho recolzarem", ha dit a Onda Cero . Rivera demana abordar també fer del Valle de los Caídos un "cementiri nacional" i parlar en "termes de reconciliació".Segons el líder de la formació taronja, Cs "no comparteix les formes" i considera que un decret llei s'ha de reservar per a "temes urgents" i que, a més, el govern espanyol "no ha buscat el consens". Rivera també creu que és una mesura que mira al passat i que vol perpetuar el bipartidisme i "les dues Espanyes". "Sospito que es tracta d'un intent de tornar a les batalles fratricides de vermells i blaus que és les que agraden els bipartidistes", ha manifestat.El govern espanyol aprovarà el decret al Consell de Ministres aquest divendres per poder modificar la Llei de la memòria històrica i poder exhumar les restes del dictador. Aquest decret, però, s'haurà de convalidar en el període d'un mes a la cambra baixa.Preguntat si el preocupa que els titllin de franquista, Rivera ha dit que li importa "molt poc" les etiquetes que li puguin penjar. "A mi les etiquetes de la vella política m'importen ben poc, Ciutadans va néixer per trencar la dicotomia de les dues Espanyes", ha declarat.Per la seva banda, la portaveu del Grup Socialista al Congrés, Adriana Lastra, ha demanat a Cs que "reconsideri" la seva posició. Aixi, ha recordat que tant Cs com PP van votar el maig de 2017 a favor de la proposició no de llei –impulsada pel PSOE- per exhumar Franco i que un dels punts deia que s'havia de fer de manera "urgent". "És una anomalia democràtica que en el segle XXI i en una democràcia plena hi hagi un mausoleu dedicat a un dictador", ha defensat Lastra des d'Almeria.La portaveu al Congrés lamenta que Cs deixi perdre l'oportunitat de "posicionar-se en el centre" i cada cop ho faci "més a la dreta en la lluita fratricida amb el PP". "Demanem que s'ho repensin, és urgent perquè ja portem 40 anys de retràs", ha manifestat.En el cas d'ERC, els republicans supediten el seu suport a l'anul·lació de les sentències franquistes, especialment la del president Lluís Companys , per part del govern del PSOE. Lastra ha dit que hi ha "plena sintonia" amb els republicans i que ja era una mesura inclosa a la Llei de memòria històrica (impulsada per Zapatero) però que no s'ha pogut desenvolupar "pels vetos del PP".D'altra banda, ha defensat la campanya de Cs d'animar ciutadans a retirar llaços grocs i "netejar les ciutats d'elements il·legals". En aquest sentit, ha dit que hauria de ser l'Estat qui fes aquesta funció i no els ciutadans. També ha enviat un missatge als Mossos. Rivera creu que en lloc d'identificar persones que retiren llaços haurien de ser ells mateixos els que haurien de "netejar les ciutats".Durant l'entrevista, també se li ha qüestionat a Rivera si no considera que és "perillós" incitar els ciutadans a no atendre les instruccions dels Mossos d'Esquadra pel que fa a la polèmica dels llaços grocs. Rivera ha insistit que el president del Govern, Quim Torra, intenta "instrumentalitzar" la policia i convertir-la en "policia política". "És normal que multin algú que retira bosses de brossa grogues, que neteja els carrers o impedeix que hi hagi platges senceres plenes d'estaques?", s'ha preguntat, tot afegint que això és "el món al revés".Rivera defensa que els ciutadans o els regidors del seu partit es dediquin a "netejar les ciutats d'elements il·legals" i ha dit que actuen perquè estan "farts" de veure les ciutats "inundades". Ha lamentat que "Sánchez no faci res" i ha dit que hauria de ser l'Estat qui "garantís que hi hagués un espai públic neutral". A més, ha demanat als Mossos que en lloc d'identificar ciutadans es dediquin ells a retirar llaços. "Hem demanat als ciutadans que si veuen una cosa il·legal la poden retirar, ens sentim desemparats, hauria de ser l'Estat qui ho retirés", ha reblat.El líder de Cs ha tornat a demanar a Sánchez que enviï un requeriment a Torra perquè acati i compleixi la Constitució i, si no ho fa, es torni a aplicar el 155. Ha instat el president espanyol a asseure's per negociar com aplicar de nou aquest article i ha defensat que això "és fer política". Creu que el Govern de Torra ja ha donat avisos i que el "procés separatista no ha acabat". "No exagero, ja vam estar a punt de tenir un cop d'estat, no podem ser ingenus", ha sentenciat.

