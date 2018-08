Unes 200 persones aconsegueixen saltar la tanca de Ceuta

Unes 200 persones han aconseguit entrar a Ceuta després de superar la tanca de la frontera entre aquest enclavament espanyol i el Marroc. Molts dels migrants estan ferits per talls de les ganivetetes que hi ha al capdamunt de les xarxes.L'entrada s'ha produït a l'entorn del Berrocal i de l'Arroyo de las Bombas, segons informa El Faro de Ceuta . Les persones d'origen subsaharià han iniciat el camí cap al Centre d'Estança Temporal d'Immigrants (CETI) on seran identificats i tractats de les ferides.

