La Tomatina de Bunyol inclourà un punt lila per denunciar agressions sexuals

La localitat valenciana de Bunyol (Foia de Bunyol) està ultimant els preparatius per a la seva celebració més coneguda, la Tomatina, que tindrà lloc el pròxim dimecres 29 d'agost. La gran novetat d'aquesta edició és la inclusió d'un punt lila on es podrà denunciar qualsevol tipus d'agressió sexual i la samarreta que portaran els membres de la comissió organitzadora "en homenatge a les dones assassinades en mans de les seves parelles o ex-parelles".Així ho ha avançat el regidor de Tomatina i primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Bunyol, Rafael Pérez, en un comunicat on destacava les novetats d'aquesta festa declarada d'Interès Turístic Internacional. El regidor també ha volgut deixar clar que Bunyol està preparat per la seva festa més internacional i ha anunciat que la nit del 28 hi haurà una "macrofesta" perquè tots els visitants tinguin "festa assegurada".A més, aquest dissabte 25 es celebrarà la Tomatina infantil, una festa amb l'objectiu que els més petits també puguin gaudir de la festa i d'aquesta manera s'hi vagin familiaritzant.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)