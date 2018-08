​Els Mossos estudien utilitzar els drons per sancionar les infraccions de trànsit

Un dels quatre pilots que hi ha a la policia catalana Foto: Juanma Peláez



El portaveu dels Mossos, Albert Oliva Foto: Juanma Peláez

Els Mossos d’Esquadra estudiant utilitzar drons per imposar sancions als conductors que cometin infraccions de trànsit. “No descartaria en absolut aquesta opció”, ha admès el portaveu del cos, Albert Oliva, en una entrevista a Tot i que no ha posat data per a la seva implantació, “no serà aquest estiu i tampoc sé si passarà en un any”.Oliva ha apuntat que cal introduir millores en els aparells, ja que “han d’oferir una qualitat suficientment nítida per fer un bon registre de la matrícula”, recordant que les imatges que es captin “serien en moviment” amb vehicles a gran velocitat.La mesura s'estudia en un context d'"emergència viària" , a causa del greu increment de víctimes mortals a les carreteres catalanes.El portaveu ha assenyalat que abans que s’utilitzin drons per observar les il·legalitats que es cometen a les carreteres catalanes, a més de la millora dels dispositius, cal un treball conjunt amb el Servei Català de Trànsit i l’autorització de la comissió de videovigilància.Oliva ha comparat la possibilitat que drons sobrevolin les vies catalanes amb la introducció dels helicòpters que hi ha per l’Estat. “Anys enrere ningú ho pensava”, ha dit. Els Mossos compten amb cinc aparells actualment i la idea, com ha subscrit, és “renovar o ampliar” els artefactes. Igual que la voluntat també és estendre la formació dels quatre pilots i cinc radiofonistes actuals.

