Uns medicaments caducats provoquen un incendi en una indústria de Constantí

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dimecres a la matinada en l'incendi d'un palet amb medicaments caducats en una indústria de Constantí (el Tarragonès) on es reciclen productes químics. El foc, ja extingit, ha començat poc després de cinc de la matinada en una nau del carrer Europa 161, on en el moment dels fets no hi havia ningú.L'incendi s'ha originat en un palet de cartró estanc per la reacció dels medicaments caducats, que han estat separats de la resta de productes. Fins al lloc, s'hi ha desplaçat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que hi ha actuat de manera preventiva.

