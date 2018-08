​Querella contra Rajoy i el TC per haver impedit la investidura de Puigdemont

Nova acció judicial contra l'actuació de l'executiu de Mariano Rajoy i del Tribunal Constitucional per haver impedit la investidura de Carles Puigdemont. El col·lectiu d'advocats Atenes s'ha querellat contra l'expresident i els seus ministre així com l'alt tribunal, segons ha avançat El món a RAC-1 . Concretament, els acusa d'un delicte de prevaricació i d'un altre contra l'exercici dels drets cívics que reconeix la Constitució espanyolaEl grup d'advocats considera que tant el govern del PP com el tribunal van actuar per impedir la investidura de Puigdemont sabent que era possible i que no contradeia el reglament del Parlament ni cap llei. El col·lectiu apunta que va ser la Moncloa qui va pressionar el Constitucional. És per això que demana a la sala segona del Tribunal Suprem que ho investigui.Per comprovar que tot plegat va ser orquestrat des de les instàncies polítiques, els advocats demanen al Suprem que reclami totes les comunicacions telefòniques que els querellats van fer entre el 24 i el 27 de gener.També exigeix una fiança de 4.392.891 euros. És la xifra corresponent al nombre de votants de les eleccions del passat 21 de desembre a Catalunya. Volen traslladar la idea que els moviments per impedir la investidura de Puigdemont van representar deixar sense efecte els resultats dels comicis, en què l’independentisme va tornar a aconseguir majoria absoluta al Parlament.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)