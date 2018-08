​Notable canvi de temps: força pluja i refrescada general

Notable canvi de temps a la vista. Les precipitacions començaran avui mateix al terç nord del país les temperatures aniran a la baixa, especialment de cara al cap de setmana. Les pluges no seran generals però entre avui i dissabte poden afectar bona part del país.Els xàfecs i tempestes començaran aquest mateix dimecres a la tarda. Descarregaran principalment al Pirineu i Prepirieu i localment seran intensos. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per intensitat de pluja al Solsonès, Berguedà, Ripollès i Osona. Al vespre, a més, també se'n poden registrar a les comarques de Ponent i a la Terra Alta.La inestabilitat anirà a més de cara a dijous. Els xàfecs de tarda poden guanyar terreny i afectar també bona part de la Catalunya Central, a banda de les comarques pirinenques. La situació es mantindrà el divendres amb ruixats que se centraran a la meitat nord. Aquest dia, a més, els termòmetres començaran a recular, una refrescada que es notarà sobretot el cap de setmana.Dissabte es mantindrà la inestabilitat, per bé que anirà a menys, i s'espera que les pluges desapareguin de cara a diumenge.

