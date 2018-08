La mossa de Cornellà: «Vaig pensar que em volia matar»

La mossa d'esquadra que va abatre l'atacant de Cornellà ha declarat davant del jutge que va tenir la sensació que "la volia matar i que era un atac terrorista". L'agent va fer fins a quatre trets perquè l'home no abaixava el ganivet amb què l'amenaçava.La defensa de l'agent, que porta el sindicat policial Uspac, ha volgut deixar ben clar que amb cada tret la mossa va fer un pas enrere, però que l'atacant no deixava d'avançar. "Si hagués abaixat el ganivet no hi hauria hagut més trets", ha explicat el secretari i portaveu en funcions del sindicat, Francesc Vidal.En el marc de la investigació aquest dimarts al matí s'ha reconstruït el fet a la comissaria de Cornellà i s'ha constatat, segons ha explicat Uspac, que entre el moment que l'atacant es va abraonar sobre l'agent a la recepció de la comissaria i el moment en que va caure a terra van passar un màxim de quinze segons.L'home va trucar a la porta de la comissaria cap a les sis de la matinada amb l'excusa de fer una consulta. Un cop a dins es va adreçar a l'agent dels Mossos, a la recepció, i en qüestió de segons va intentar agredir-la amb un ganivet de grans dimensions a través de la finestreta del panell que separa els agents de les persones que entren a la comissaria, segons ha confirmat Vidal. L'home va proferir la paraula "Al·là"' i algunes altres en àrab que la mossa ja no va aconseguir entendre.L'agent va poder esquivar l'atac i va córrer per un passadís cap a dins de la comissaria demanant ajuda a un sergent que acabava de començar el torn. Tots dos van donar l'alto a l'atacant, que, segons la declaració que els dos han fet davant del jutge, l'havia perseguit pel passadís i que va seguir avançant i amenaçant-los amb el ganivet fins que va estar a un metre de la mossa.Va ser aleshores quan l'agent va treure l'arma reglamentària i va fer la seqüència de trets i passes enrere intentant que l'home desistís de la seva actitud, fins que va caure abatut. El sergent ha declarat davant del jutge que també va témer per la seva vida i ha afirmat que si no hagués disparat la mossa ho hauria fet ell.Segons es desprèn de la investigació, tres dels quatre dispars van aconseguir el seu objectiu. Els trets van tocar el braç, la cama i el cap de l'atacant, a l'espera d'un informe de balística que ha de determinar amb exactitud l'ordre dels impactes.Cal recordar que el cas s'investiga a l'Audiència Nacional, per si finalment es pot considerar un atac terrorista, i al jutjat de Cornellà, que investiga l'actuació dels policies.

