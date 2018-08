VÍDEO Un ultra s'enfila al balcó d'una seu de districte a Barcelona per despenjar un llaç groc

Malgrat que a primers d'agost la secretària del Jutjat de Vigilància Penitenciària el va avisar que no anava pel bon camí, després de l'agressió que va protagonitzar contra set antifeixistes a Manresa entorn d'una estelada, Raúl Macià ha protagonitzat un nou atemptat contra una instal·lació pública enfilant-se a la balconada del Districte Sant Andreu de Barcelona per arrencar un llaç groc. Segons ell mateix a explicat en el vídeo que ha penjat a les xarxes socials, l'acompanyava Óscar GG, que també havia estat present en l'agressió de Manresa.En l'actualitat Raúl Macià, el feixista de Balsareny, es troba en tercer grau penitenciari d'una condemna d'11 anys que caduca el novembre de 2020, per un delicte de robatori amb arma de foc i un altre de tràfic de drogues.El passat 31 de juliol, Raúl Macià juntament amb tres espanyolistes més, van agredir i amenaçar set antifeixistes que es trobaven a la plaça Onze de Setembre on el CDR havia tornat a penjar l'estelada. Malgrat que els set agredits van presentar denúncia als Mossos, i que la policia catalana va tipificar els presumptes delictes com a amenaces, lesions i desordres públics, ni els Serveis Penitenciaris de la Generalitat ni el Jutjat de Vigilància Penitenciària no van anul·lar-li el tercer grau per fer-lo tornar a la presó.En tots dos casos van adduir que no els havien arribat les diligències del Jutjat d'Instrucció número 5 de Manresa, que es trobava sota mínims per les vacances. Fonts no oficials de l'Ajuntament de Barcelona denunciaran "segurament" l'acció, de manera que encara serà més difícil justificar el gaudi del tercer grau penitenciari.

