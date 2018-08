Sturgeon viatjarà a Barcelona per reunir-se amb Torra

La ministra principal d'Escòcia, Nicola Sturgeon, ha acceptat la invitació del president de la Generalitat, Quim Torra, per visitar Catalunya. Falta, però, concretar encara la data de la visita oficial, la qual serà acordada en les properes setmanes per les administracions catalana i escocesa, segons ha avançat The Herald Scotland Torra i Sturgeon ja es van reunir l'11 de juliol a la residència oficial de la ministra principal d'Escòcia, quan van reivindicar un referèndum pactat per a Catalunya i van advocar per un diàleg Estat-Generalitat que inclogués l'autodeterminació, en un acord que es va batejar com a "Declaració d'Edimburg"."L'autodeterminació, avui, es lliga des d'un profund sentiment de democràcia, respecte als drets civils i llibertats", va afirmar Torra després de la trobada -la primera entre els màxims mandataris català i escocès en deu anys-, i va explicar que tots dos van coincidir en que els dos països a tenen "objectius comuns".

