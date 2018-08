Així vulnera Llarena el dret a un judici just dels presos polítics, segons l'advocat de Forcadell

"La causa del Suprem és un marc d'indefensió continu". Així de contundent s'ha mostrat aquest dimarts Raimon Tomàs, advocat de Carme Forcadell i d'Anna Simó en la causa per l'1-O, des de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada, des d'on ha assegurat també que, fins ara, el judici als presos independentistes no ha respectat "les garanties processals".Per aquest motiu, Tomàs ha declarat que es té la voluntat que el judici tingui el "màxim de publicitat possible" i que s'intentarà gravar per complet. Respecte a la possibilitat que Òmnium porti observadors internacionals al judici, l'advocat de Forcadell ha confirmat que té "constància" de la iniciativa, però que no ho gestiona ell. També ha afirmat que a "l'octubre no hi haurà cap judici", ja que demanaran una ampliació dels terminis i, atès que la causa té més de 1000 pàgines, confia que els l'hauran de donar.I és que el lletrat també ha lamentat que, mentre la defensa no té accés a les diverses causes de les quals s'alimenta Llarena, "el ministeri fiscal té una visió d'helicòpter" i pot escollir quines parts de tots els procediments pot incloure a la causa del Tribunal Suprem. De manera més específica, Tomàs ha exposat en la conferència celebrada al Liceu Renouvier quins són els aspectes que demostren que Llarena actua per "estratègia judicial". Les principals són:Segons Tomàs, els encausats estaven aforats per la seva condició de diputats en el Parlament i, per tant, hauria de ser el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) qui portés la causa contra els polítics independentistes. Un dels impediments que destaca l'advocat penalista que la causa la jutgi el Tribunal Suprem és que no es pot demanar una segona instància, és a dir, que no es pot recórrer a un tribunal superior.Assegura Tomàs que el jutge Llarena "ha perdut la imparcialitat" durant el procediment. S'han dictat resolucions en què el mateix magistrat parla com a víctima, destaca, i s'introdueixen "criteris d'oportunitat política a la causa". A més, ha explicat l'advocat, s'ha donat protecció a testimonis que no la requerien, com, per exemple, la secretària del jutjat número 13, que va declarar amagada rere un biombo.En reiterades ocasions, lamenta l'advocat de Forcadell, el jutge instructor ha negat les diligències i peticions que s'han demanat des de la defensa, i per contraposició, ha acceptat la majoria de les que ha demanat el ministeri fiscal.Un dels drets fonamentals dels advocats, recorda Tomàs, és el de tenir temps i mitjans per desenvolupar la defensa de l'acusat. En canvi, Llarena ha aplicat una aplicació molt restrictiva pel que fa als terminis processals en reduir-los a dies naturals i limitant el marge per preparar l'argumentari de defensa en una causa tan complexa, fet que vulneraria una de les garanties més importants.

