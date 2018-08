Denuncien l'estat «deplorable» dels fonaments d'un pont de l'AP-7 a Vinaròs

La Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta ha presentat al jutjat una denúncia contra el govern espanyol per la manca de manteniment d'un dels ponts de l'AP-7 al seu pas pel municipi de Vinaròs. L'entitat, que integra el moviment que reclama la gratuïtat dels peatges, vol que s'investigui la suposada deixadesa de funcions de l'administració estatal "per no defensar i vetllar per la seguretat dels ciutadans", en el cas de l'estat del pont sobre el barranc de Barbiguera.La denúncia va acompanyada de fotografies i vídeos on mostra l'estat dels fonaments de l'estructura, amb pilars descalçats sobre la llera, en un estat que consideren "deplorable": "no reuneix les garanties de seguretat mínimes per als usuaris de la via", i poden arribar a "posar les seves vides tot en perill davant un possible ensorrament", addueixen. En aquest sentit, demanen, fins i tot, que es paralitzi el trànsit fins que l'estructura no sigui reparada per evitar riscos.Els veïns recorden que la manca d'inversió en infraestructures viàries produeix víctimes mortals i contextualitzen la denúncia amb el cas del viaducte que es va desplomar recentment a Gènova, que va ocasionar més de 40 morts. També lamenten que el govern espanyol no hagi respost fins ara les preguntes sobre la situació d'aquesta infraestructura que va li va traslladar el senador de Compromís, Carles Mulet.

