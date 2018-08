La fiscalia maniobra per evitar nous problemes a la monarquia. Segons informa el diari El País, els fiscals d'Anticorrupció Ignacio Stampa i Miguel Serrano han recorregut la decisió del jutge de l'Audiència Nacional Diego de Egea d'aixecar el secret de sumari en la causa que ses egueix contra el comissari José Villarejo i el "clan mafiós policial" que aquell dirigia, dins de les investigacions de l'Operació Tàndem. Els fiscals al·leguen que la decisió del jutge pot suposar un perill per a la "seguretat de l'Estat" i per "les institucions". Villarejo està empresonat des del 5 de novembre.El recurs d'Anticorrupció forma part d'un pols que mantenen el jutge i els fiscals pel que fa al cas que afecta Villarejo i el contingut de la seva documentació. Segons la fiscalia, durant anys, Villarejo i els seus principals còmplices van aconseguir acumular un volum molt sensible d'informació mentre van exercir responsabilitats rellevants en l'estructura del ministeri de l'Interior. L'objectiu era el de comerciar amb tercers i alhora blindar la seva actuació. De fet, el mateix Villarejo va afirmar en la seva declaració davant el jutge del gener passat que la informació que ell manipulava inclou material que pot comprometre figures i institucions.El jutge va aixecar el secret el passat 10 d'agost pel que fa a diversos àmbits de la documentació, com la peça anomenada King (que afecta un dels fills del dictador guineà Teodoro Obiang) i la peça Pintor, sobre l'empresari Juan Muñoz Tamara, marit de la periodista Ana Rosa Quintana. De moment, es mantenen secretes dues peces rellevants: la que té per nom Carol, sobre seguiments fets a l'antiga amiga íntima de Joan Carles I, Corinna zu-Sayn Wittgenstein, i Pit, sobre les activitats d'Enrique García Castaño, considerat un dels principals col·laboradors de Villarejo. Aquest cas encara ha de donar moltes sorpreses.

